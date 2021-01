Deux points positifs sur un vol affrété par l’organisation de la open d’Australie qui voyageait de Les anges à Melbourne Il a laissé 24 joueurs de tennis qui y voyageaient isolés. À leur arrivée en Australie, tous les passagers ont subi un nouveau test et le résultat positif a été confirmé par un membre de l’équipage et un passager – pas un joueur de tennis. Une situation qui laisse plusieurs joueurs en haleine, qui doivent rester totalement isolés et ne savent pas s’ils pourront s’entraîner.

Premier revers avec l’arrivée des joueurs de tennis qui vont participer à la Open d’Australie. Au cours de cette semaine, l’arrivée des participants au premier Grand Chelem de la saison a été marquée pour débuter la quarantaine de deux semaines avant que les premiers tournois de Melbourne ne commencent à se jouer début février. Dans le vol Los Angeles – Melbourne, avec 79 passagers, dont 24 joueurs de tennis, deux ont été confirmés positifs au COVID-19, donc tous devront rester isolés pour la prévention.

Mise à jour #AusOpen… pic.twitter.com/p6IAXLz5zk – #AusOpen (@AustralianOpen) 16 janvier 2021

Parmi les joueurs de tennis touchés, selon Marca, sont Kei Nishikori, Victoria Azarenka, Sloane Stephens ou l’espagnol Aliona Bolsava. En outre, ils ont également confirmé qu’ils voyageaient dans cet avion Pablo Cuevas et Juan Londero, entre autres. Tous doivent désormais rester isolés dans une bulle plus stricte que celle déjà définie pour passer la quarantaine et qui ne comportait que cinq heures par jour de formation, sans pouvoir quitter les locaux de l’hôtel où ils logent.

De 5 heures de formation dans une bulle à cela … (quarantaine stricte x 15 jours). Je vais vous montrer mes séances d’entraînement x Instagram (dans la pièce), recontra copado😀 pic.twitter.com/ca8dPasyta – Pablo Cuevas (@ PabloCuevas22) 16 janvier 2021

“De 5 heures d’entraînement dans une bulle à ceci … (quarantaine stricte de 15 jours)”, a commenté le joueur de tennis uruguayen Pablo Cuevas via Twitter, résigné à devoir s’entraîner dans sa propre chambre. L’organisation a clairement indiqué dans une déclaration qu’elle ne pourra pas quitter sa chambre pendant les deux prochaines semaines.

Murray n’a pas pu voyager pour avoir été testé positif

D’autres joueurs aiment Andy Murray Ils n’ont pas pu voyager car ils ont été testés positifs pour le coronavirus et ont dû rester isolés au Royaume-Uni, ils ne pourront donc pas participer à l’Open d’Australie, sauf surprise. Le protocole établissait que les joueurs devaient arriver en Australie ces jours-ci sur des vols affrétés par l’organisation elle-même.

La personne qui a pu voyager malgré un résultat positif au test PCR est le joueur de tennis Tennys Sandgreen, puisque l’Américain a passé le coronavirus en novembre et on considère que le résultat trouvé est un cas de charge virale résiduelle et qu’en aucun cas il ne serait contagieux.

Beaucoup de virologues de canapé. Mes deux tests duraient moins de 8 semaines. J’étais malade en novembre, en parfaite santé maintenant. Il n’y a pas un seul cas documenté où je serais contagieux à ce stade. Totalement récupéré! – Tennys Sandgren (@TennysSandgren) 14 janvier 2021

Jusqu’à présent, ce n’est que sur le vol Los Angeles – Melbourne qu’il y a eu un cas positif, pas pour le reste des vols à destination de Melbourne ou Adélaïde, villes dans lesquelles se trouvent les deux bulles de l’Open d’Australie.

La plupart des joueurs de tennis ont été satisfaits de la sécurité sur le parcours, comme l’a reconnu le joueur de tennis Sergiy Stakhovski. «Je dirais que nous sommes très chanceux de vivre un moment aussi extraordinaire. Vol charter pour tous les joueurs vers Melbourne avec seulement 20% de capacité d’avion. Je pense qu’il conviendra de remercier toute l’équipe de l’Open d’Australie pour avoir permis cet événement cette année », a écrit l’Ukrainien.