Levante n’a pas pu vaincre le Deportivo Alavés (1-1) en son retour à la Ciutat de València Après huit mois d’absence dans un duel au cours duquel les habitants ont gaspillé leur supériorité numérique pendant près d’une heure en raison de l’expulsion d’Edgar dans les rangs visiteurs.

Encore une fois une erreur défensive a condamné la performance de Levante dans un jeu qui a dominé territorialement mais dans lequel ils ne pouvaient que égalité avec un but de Morales au début de la seconde mi-temps et cela l’empêche de quitter la zone inférieure du classement après six matchs sans gagner.

Un départ intense du Deportivo Alavés l’a amené à prendre la tête après quatre minutes de jeu. Peu de temps après un avertissement avec une faute dangereuse, l’équipe de Vitoria a ouvert le score par la médiation de Lucas Pérez avec un tir bas et après un échec de la défense locale.

Le but a fait accélérer Levante, qui a touché le ballon au centre du terrain jusqu’à ce qu’il prenne le contrôle du match mais a échoué dans la dernière passe contre un Alavés qui a à peine pris des risques et parié sur la recherche longue de Joselu et Lucas Pérez.

Au fur et à mesure que l’affrontement progressait, Alavés a commencé à souffrir en défense et n’a pas pu récupérer le ballon. Les approches de Levante étaient de plus en plus fréquentes mais sans succès contre le but rival, surtout à 22 minutes en une action de Morales que Melero a ratée au but.

De plus, à la 27e minute, l’arbitre annulé un but de Dani Gómez pour hors-jeu après une passe de Clerc.

Environ une demi-heure après le début du match, Alavés a commencé à mieux contrôler les tâches de Levante mais peu de temps après le Edgar expulsé à la 33e minute après avoir reçu son deuxième carton jaune.

Avec un homme en moins, Alavés renonce définitivement à la possession du ballon, s’arme bien en défense et il a attendu dans son champ pour défendre le résultat.

En outre, loin de bénéficier de la supériorité numérique, le Levant a empiré dans la circulation du ballon et même les visiteurs ont pardonné le deuxième but dans une contre-attaque avec Lucas Pérez mais que Joselu s’est terminé par un tir trop croisé.

La mise en scène de Levante en seconde période était meilleure. Connaissant sa supériorité numérique et face à son désavantage sur le tableau de bord, il est allé dans le but d’atteindre le but du visiteur et six minutes après le redémarrage Morales a renvoyé les tables au tableau d’affichage avec un tir au demi-tour qui a touché un défenseur.

Cinq minutes plus tard Dani Gómez avait le deuxième dans ses bottes sur une incursion dans la région mais son tir est allé haut. L’infériorité numérique a désormais fait des ravages sur Alavés, qui a tenté de calmer le fort départ levantin en cette seconde période.

Même si la fête il a été joué pratiquement sur le terrain des Alavés, L’intensité initiale de Levante a considérablement diminué, bien que les deux équipes aient mis les gardiens de but à l’épreuve.

Les chances de Joselu à bout portant et qu’Aitor a repoussé avec une belle intervention à la 76e minute et une autre pour le local Sergio León, qui à un but vide a envoyé le ballon en premier au poteau et le rebond suivant était dans une position imbattable.

Levante a essayé dans les derniers champs, mais L’équipe de Pablo Machín a bien défendu contre un Levante totalement impliqué dans le champ rival et même les visiteurs ont gaspillé en plus une bonne option pour marquer un deuxième but.

Fiche technique:

1 – Ascenseur: Aitor, Son, Vezo, Duarte, Clerc, Rochina (Campaña, m.63), Malsa (De Frutos, m.63), Melero, Bardhi (Radoja, m.86), Morales et Dani Gómez (Sergio León, m. 73).

1 – Alaves: Pacheco, Martín, Ely, Laguardia, Duarte, Edgar, Battaglia, Pina (Manu García, m.57), Rioja (Javi López, m.83), Lucas Pérez (Borja Sainz, m.70) et Joselu (Deyverson, m .83)

Buts: 0-1, m.4: Lucas Pérez. 1-1, m.51: Morales.

Arbitre: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Comité Castillan-La Mancha). Il a montré un carton jaune au Clerc local et aux visiteurs Pina, Battaglia et Luis Rioja. Il a expulsé Edgar (m.34) par Alavés pour un double carton jaune.

Incidents: Match de LaLiga Santander de la neuvième journée joué au stade Ciutat de València sans public.