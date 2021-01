Karim Benzema. dans le match Alcoyano – Real Madrid. .

Il Real Madrid subit un examen sans Zinedine Zidane, infecté par un coronavirus à la maison, et maintenant sans filet pour plus d’erreurs après avoir été éliminé de deux compétitions et voir à quel point cela a été compliqué LaLiga Santander, visiter un Deportivo Alavés fête son centenaire.

Le début de 2021 ne pouvait pas laisser de pires nouvelles pour le Real Madrid. Prolongeant l’irrégularité avec laquelle il a clôturé l’année, il a été renvoyé en six jours de deux des quatre compétitions auxquelles il participait. Éliminé en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne pour le Athlétique et du Copa del Rey, dans un chapitre noir de son histoire, par Alcoyano de Segunda B.

La situation dans la Ligue n’invite pas non plus à l’optimisme. Non seulement à cause de son irrégularité, une seule victoire dans les trois derniers jours -5 points sur un possible 9-, mais aussi à cause de la fermeté du leader, un Atlético de Madrid avec un avantage de sept points qui pourrait être de dix s’il remporte un match reporté pour jouer. .

Dans ce scénario et après n’avoir pas eu de nouvelles du conseil d’administration après avoir publiquement douté de sa continuité avec la catastrophe du petit gâteau, Zidane est arrivé au rendez-vous jusqu’à ce qu’un test soit positif. L’entraîneur français dirigera à distance et ce sera le Français David Bettoni qui prendra le commandement à un moment critique. La mauvaise nouvelle ne vient pas seule et au rendez-vous Sergio Ramos et Dani Carvajal n’arrivent pas à l’heure en défense, Nacho Fernández reste confiné à son domicile et l’Uruguayen Fede Valverde est la dernière victime en raison d’une blessure musculaire.

Alors que le norvégien Martin Odegaard prépare les valises pour un nouveau prêt, Le Brésilien Rodrygo Goes complète la grande partie des victimes. Mais il n’y a aucune excuse pour le Real Madrid, contraint à une réaction immédiate, de battre Alavés et de changer le cours d’une mauvaise saison. Et pour ça la demande sur le Belgian Eden Hazard augmente, sans montrer son niveau malgré son gain de tournage après sa dernière blessure. Installé dans le sans importance.

A l’exception du Brésilien Casemiro et Lucas Vázquez, une grande partie du bloc de départ s’est reposée ou a joué quelques minutes dans la débâcle de la coupe. Tout indique quoi Lucas Vázquez sera celui qui retardera sa position pour couvrir le côté droit et le Brésilien Militao qui aura sa chance au centre de la défense. Il n’a plus joué en championnat depuis le 31 octobre et après sa réapparition en Coupe, il aura la continuité à revendiquer.

Les gens de Vitoria n’arrivent pas bien en ce moment dans le sportBien que la commémoration du centenaire puisse les inciter à s’améliorer dans une réunion dans laquelle ils doivent marquer pour rester au-dessus des places de relégation.

Ce sera le troisième match de Abelardo Fernandez, qui ne connaît toujours rien d’autre que la défaite à sa deuxième étape sur le banc de Vitorian, après avoir chuté en Copa del Rey contre Almería et en Ligue contre Séville, mais avec une mise en scène dans laquelle il a commencé à voir une partie le cachet de l’entraîneur asturien.

Lucas Pérez est le seul doute en raison d’un inconfort à la cheville et Rodrigo Ely est absent en raison d’une blessure à long terme, ce qui laisse la défense Albiazul quelque peu affectée. L’équipe de jeunes Stéphane Keller pourrait être de retour dans l’équipe. Le «Pitu» façonne une équipe qui a battu Valdebebas au match aller par 1-2, mais qui a trois défaites consécutives en championnat pour la première fois cette saison.

L’équipe blanche Fernando Pacheco sera l’un des joueurs permanents de la formation Et dans ce match, il deviendra le joueur avec le plus de matches de première division dans l’histoire du club Albiazul, précisément contre l’équipe où il a été formé. Il sera sûrement accompagné de Ximo Navarro et Rubén Duarte sur les flancs, ainsi que de Florian Lejeune et Víctor Laguardia au centre d’une défense qui n’a pas laissé de clean sheet depuis la douzième journée où ils faisaient match nul 0-0 contre la Real Sociedad.

Alignements probables:

Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo, Lejeune, Laguardia, Duarte; Battaglia, Pons, Martín, Rioja; Édgar et Joselu.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Hazard et Benzema.

Arbitre: Alejandro Hernández Hernández (Comité des Canaries).

Stade: Mendizorroza.

Temps: 21,00 heures.