le Real Madrid Il est retourné à ses anciennes habitudes, a été de nouveau pris dans un match de triche et a été battu 1-2 par Alavés, ce qui a suffi avec ordre, attention et succès pour prolonger sa belle ligne dans la compétition.

Il ne semble pas avoir appris tout Zinedine Zidane de la les coups calés contre Cadix, la rougeur contre le Shakhtar ou la défaite subie contre le Valence. Il retourna à ses anciennes habitudes, incapable de réagir. Ses jambes tremblaient au premier revers.

Après le bon niveau offert à Milan, Alavés a ramené le Real Madrid à la réalité de La Ligue. Il semble que la tenue Zinedine Zidane ne soit confortable qu’à l’extrême. Dans des situations extrêmes. Le quotidien et la routine ne lui conviennent pas.

L’équipe blanche a été dépassée par un rival organisé, travaillé, avec des idées clairess. Avec des buts mineurs mais qui sont surtout motivés par des engagements comme Valdebebas, où il s’est surtout développé à partir de la 5e minute, lorsqu’il a trouvé l’avantage sur le tableau de bord grâce à un penalty.

Un corner a amené le ballon à la tête de Laguardia et s’est terminé par un bras de Nacho. Lucas Pérez n’a pas manqué de onze mètres et a dépassé Alavés.

Cinq pénalités lors des trois derniers matchs punissent l’équipe de Zidane. Les trois de Valence et Villarreal ont été rejoints par celui-ci contre Alavés, qui a encore une fois conditionné le Real Madrid. Ce n’est pas une excuse. L’équipe blanche a eu tout le match pour corriger ce revers. Cela ne s’est pas produit non plus.

Cela a affecté l’équipe de Zidane de manière excessive, incapable de surmonter la pression de l’équipe de Pablo Machín, qui avait la deuxième en un avertissement de Lucas que Thibaut Courtois a sauvé environ une demi-heure et peu avant une nouvelle blessure à Eden Hazard.

Il a de nouveau réglé les alarmes. Il boitait et demanda du changement. C’est le énième revers du joueur belge, réclamation du projet blanc sans performance en raison de toutes sortes de problèmes physiques.

L’entrée de Rodrygo, cependant, a réveillé les blancs, qui s’est rapproché du but de Pacheco, qui a soutenu son équipe notamment dans une double action de Toni Kroos, la plus claire pour le Real Madrid en première période.

La volonté de Mariano et les tentatives de Luka Modric de perturber son rival avant l’entracte, qui a atteint le vestiaire avec la moitié du but accompli, n’ont pas fonctionné.

Il était encore plus proche du début de la seconde mi-temps quand à trois minutes Une bévue de Thibaut Courtois a été profitée par Joselu, qui a marqué le 0-2. L’erreur encombrante a coupé le début prometteur de son équipe, qui est sortie avec une meilleure prédisposition que le début de match.

Après le Belge a sauvé son équipe d’une nouvelle punition, lorsque le Real Madrid a tenté de tirer épique, désordonné, avec Vinicius déjà sur le terrain dans une autre action de Lucas, un cauchemar pour la défense locale, encore et encore laissé en évidence.

Lejeune a sorti sous des bâtons, sur la ligne, un tir de Casemiro qui est entré. En désespoir de cause et à seulement neuf minutes de la fin.

C’est ainsi que le but du Real Madrid est arrivé, en une agitation dont Casemiro a profité après un mauvais tir de Rodrygo. C’est ainsi que l’équipe de Zidane a tenté d’éviter la défaite, qui a acculé Alavés jusqu’à la fin, et Isco a frappé la barre transversale dans la dernière action, mais n’a pas fini avec un Alavés s’accrochant à son succès mérité jusqu’à la fin.

1 – Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Marcelo (Mendy, 69 ans); Casemiro, Kroos (Isco, m 69), Modric (Odegaard, m 69); Marco Asensio, Eden Hazard (Rodrygo, m.28) et Mariano.

2 – Alavés: Pacheco, Ximo Navarro, Laguardia, Lejeune, Duarte; Jota Peleteiro, Battaglia, Tomás Pina (Edgar Méndez, m.77), Rioja (Javi López, m.88); Joselu (Deyverson, m.91) et Lucas Pérez (Borja Saínz, m.88).

Buts: 0-1, m.5: Lucas Pérez, sur penalty; 0-2, m.49: Joselu; 1-2, m.86: Casemiro.

Arbitre: Adrián Cordero Vega, du Comité de Cantabrie. Il a montré un carton jaune à Casemiro (m.18) et Kroos (m.61), du Real Madrid, et à Rioja (m.68), Duarte (m.76) et Edgar (m.87), d’Alavés.

Incidents: Match de la onzième journée de LaLiga Santander joué au stade Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. Pas de public.