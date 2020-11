Albert Arenas est proclamé champion du monde de Moto3 ce dimanche, dans une course qui ne convient pas aux faibles de cœur. L’Espagnol a souffert dans les dernières barres du grand prix, mais a finalement réussi à sceller le titre de champion du monde dans la catégorie bronze, bien qu’après le test, il ait assuré qu’il était toujours Il ne peut pas y croire.

résumé

C’est incroyable, j’ai encore besoin d’un peu de temps pour l’absorber. Au début, la course s’est très bien déroulée, je me suis vraiment amusé à piloter. Il fut un temps où le pneu arrière ne pouvait en aucun cas le supporter. Je ne sais pas pourquoi, mais c’était très difficile à cause de la baisse des performances. Puis le groupe derrière moi m’a rattrapé. Nous avons eu une bagarre difficile avec Tony (Arbolino) dans le dernier tour. Ma mère. Je suis content car tout au long de la saison nous avons pu surmonter tous les obstacles. Nous sommes venus ici avec le travail accompli. Nous avons fait un excellent travail ce week-end, merci beaucoup à l’équipe, à la famille, à KTM et à tous ceux qui m’ont suivi et soutenu. Un grand merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. “

Course très éprouvée

«Cela a été une souffrance de hauts et de bas. Au début j’étais très bon, puis j’ai eu un problème avec le pneu arrière. Il était difficile pour moi de rester au sommet du vélo à l’inclinaison maximale, ne me demandez pas pourquoi. Vers la fin, j’ai de nouveau accéléré le rythme. J’ai pu rattraper Arbolino et Binder, mais dans le dernier tour, il y avait un très gros désordre. Il y a eu de nombreuses touches. Au final, nous avons été là toute la saison, toute la course. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et nous devons profiter du moment ».

Qu’est-ce qui vous a traversé la tête en franchissant la ligne d’arrivée?

Qu’on le veuille ou non, beaucoup de choses te passent par la tête. Je n’y croyais toujours pas, j’ai été très calme pendant ces jours, j’ai essayé de ne pas trop y penser et cela a fait, maintenant, tout vient soudainement, mais je suis très heureux. Je veux vraiment voir tout le monde, leur parler, commenter et regarder la course, apprendre de ce moment. Beaucoup de choses se sont produites et il y a des choses à sortir. Hier, j’ai vu la course de Thaïlande (2019). C’est brutal, je suis très content.

Changements par rapport à la Thaïlande 2019

«Beaucoup de choses ont changé, bien sûr. Nous pouvons dire que nous sommes des champions du monde.