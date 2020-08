La finale de dimanche de la série de trois matchs de ce week-end entre les Rays de Tampa Bay et l’hôte Miami Marlins devrait présenter un match de lancers de grande envergure.

Tampa Bay débutera le gaucher Blake Snell (2-0, 3.04 ERA). Miami va contrer avec le droitier Sandy Alcantara (1-0, 1,35 MPM).

Les Rayons ont remporté les deux premiers matchs de cette série, 2-0 et 4-0. Les lanceurs Rays ont une séquence de 36 manches sans but à Marlins Park. Les Rays sont la première équipe à exclure le même adversaire quatre fois de suite sur la route depuis que les Orioles de Baltimore 1981-1982 ont torturé les Blue Jays de Toronto de cette façon.

À l’inverse, les Marlins n’ont marqué sur personne depuis mercredi, sur une période de 19 manches.

Miami va avoir un autre lanceur difficile dimanche. Snell, 27 ans, a été nommé lauréat du prix Cy Young de la Ligue américaine en 2018, menant le circuit en victoires (21-5) et ERA (1,89) en 31 départs impressionnants.

L’année dernière, en 23 départs, Snell a chuté à 6-8 avec une MPM de 4,29. Mais il est de retour sur la bonne voie en six départs cette saison. En fait, à ses quatre derniers départs, Snell a une fiche de 2-0 avec une MPM de 2,41 et 23 retraits au bâton en 18,2 manches.

Dimanche marquera seulement la deuxième fois que Snell affrontera les Marlins, et il n’a aucun record avec une MPM de 3,60 contre Miami.

Snell travaillera sur cinq jours de repos, ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle pour Miami. Pour sa carrière, Snell est un solide 16-13 avec une MPM de 3,69 sur quatre jours de repos. Mais avec le jour supplémentaire, Snell a 19-9 avec une MPM de 2,75.

Alcantara, quant à lui, n’a pas lancé depuis le 24 juillet, jour d’ouverture de Miami.

“C’était incroyable d’être là-bas”, a déclaré Alcantara après avoir battu les Phillies de Philadelphie 5-2 le jour de l’ouverture.

Après cela, il était l’un des 18 joueurs de Marlins à avoir été testés positifs pour Covid-19, et dimanche marquera son retour au monticule.

Avec une balle rapide qui a touché 100 mph, Alcantara a disputé le match des étoiles l’année dernière même s’il a mené la ligue en défaites (6-14). Il y avait cependant quelques circonstances atténuantes.

Tout d’abord, son ERA était respectable à 3,88. Deuxièmement, chaque équipe doit avoir au moins un All-Star, et il était le choix d’une équipe de Miami qui a perdu 105 matchs.

Pour sa carrière, Alcantara a une fiche de 9-17 avec une MPM de 3,76. Il n’a jamais affronté les Rayons.

Les Rays, qui mènent la Ligue américaine de l’Est et sont sur une course de 17-3, continuent d’avoir des problèmes de blessures. Samedi, ils ont mis le receveur Mike Zunino (oblique) et le lanceur Ryan Yarbrough sur la liste des blessés de 10 jours. De plus, le releveur Chaz Roe (coude) a été arrêté pour la saison.

Même ainsi, les Rays sont florissants avec des joueurs tels que le joueur de troisième but Yandy Diaz, qui bat .303 et a le RBI d’approbation dans les deux premiers matchs de cette série, les deux fois dans des situations de fin de manche (huitième et sixième cadres, respectivement).

Le joueur de deuxième but des Rays, Joey Wendle, a également été productif contre les Marlins, allant 2 en 4 avec deux points produits et une paire de doubles samedi.

“J’essaie juste de rester détendu”, a déclaré Wendle après le match de samedi. “J’avais été un peu heureux du swing ces deux derniers matchs. J’ai juste essayé de ralentir les choses et de voir le ballon mieux et plus profondément.”

Pour les Marlins, ça a été une lutte offensive. Quatre de leurs partants samedi ont terminé la soirée avec une moyenne au bâton inférieure à .200.

