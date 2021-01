2. 3

Alcoyano a joué dans le plus grand exploit de la Copa del Rey 2020/21 après avoir éliminé le Real Madrid (2-1) un match qui avait tout, résolu en prolongation, après que Juanan ait inversé le score dans une défaite qui pourrait avoir des conséquences à Chamartín, où ils sont toujours refusés avec la compétition “ KO ” ».

La nuit d’Alcoy peut coûter à Zinédine Zidane, qui a commis une erreur avec le onze de départ, avec les changements tardifs et avec la politique de séparation certains joueurs qui ne sont pas à la hauteur au moment de vérité. Aucun de ceux qui auraient dû gagner le poste ne l’a fait, et les gros titres sont apparus sans possibilité de changer de décor.

La défaite a été douloureuse car les meringues ont commencé à gagner avec un but de Militao au bord du repos. Le 13 fois champion d’Europe a dû attendre 45 minutes mais a fini par trouver le prix pour sa domination. Une possession stérile, qui ça lui servait d’éviter d’être entouré par son adversaire. Lunin, qui a fait ses débuts lors d’un match officiel, a à peine taché ses gants.

C’est Lucas Vázquez qui a le plus tenté sa chance, avec deux actions sur l’aile droite, et aussi Fede Valverde avec un tir à distance moyenne. Cependant, jusqu’à ce que Militao ne se connecte pas une belle tête dans un centre de Marcelo le marqueur n’a pas bougé. La centrale brésilienne, qui n’avait plus joué depuis octobre dernier, semblait paver la compagnie des meringues.

En seconde période, sans mouvements au Real Madrid, Alcoyano est allé plus loin au fil des minutes, au moins il a réussi à fermer tous les espaces à son rival. Ceux de Vicente Parras n’ont pas été submergés par les balles suspendues ni avec la vitesse de Benzema, qui a donné l’air à Mariano après le match. Kroos a également soulagé un Isco disparu et Asensio a fait de même avec Vinicius.

Mais ce n’était pas grave car c’était Alcoyano qui a conduit le pieu au sommet avec une vente aux enchères Solbes -sans marque- dans le deuxième bâton. Si le Collao avait été plein, il aurait vibré d’un moment inoubliable. Le meilleur reste à venir pour Alicante, une modeste équipe de Second B qui rêvait hier soir “d’imiter cette magie de la Coupe”.

Ils n’avaient pas besoin de mettre le chapeau haut de forme ou de sortir un lapin de l’intérieur, aussi miracle que cela puisse paraître. Lucas Vázquez a rencontré José Juan, le gardien vétéran des lieux (41 ans) et le parti est allé au temps supplémentaire. Là, la force d’Alcoyano est sortie, qui a résisté à toutes les attaques de merengues malgré le jeu avec un de moins pour un double jaune à Ramón López.

Mais le prix n’était pas les pénalités, à souffrir dans un tournage tenu au centre du terrain, le prix était bien plus grand: le plus grand imaginé. L’élimination du Real Madrid dans le temps supplémentaire, avec un de moins et après un jeu exquis qui a culminé Juanan sur une passe de Diakité. Les hommes de Zidane étaient sur la toile, Alcoyano – avec leur morale – les bras au vent.