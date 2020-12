Le dernier dimanche, Cali Amérique a remporté la Coupe de la Ligue A en Colombie, après deux matchs passionnants contre Santa Fe. Après avoir ajouté sa 15e étoile, qu’attend-on du casting «écarlate» et comment affrontera-t-il la saison prochaine? Aldair Rodriguez C’est l’une des rares recrues que l’équipe a eues cette année et peut-être que d’ici 2021, d’autres rejoindront.

«La saison prochaine, l’Amérique va détenir la base de champion de cette année pour le semestre suivant, y compris la phase de groupes de la Copa Libertadores. C’est une bonne base, avec des joueurs expérimentés et expérimentés qui peuvent donner une plus grande sécurité à l’équipe », a-t-il déclaré. Daniel Millán, journaliste de ‘Zona Libre de Humo, en Colombie.

Cette base à laquelle vous faites référence a des joueurs comme Marlon Torres, Pablo Ortiz (les deux ailes), des flyers comme Luis Paz et Francisco Sanchez, et son étoile en avant Gustavo Ramos, qui a gagné sa propriété match par match, jusqu’à atteindre la finale de la première division.

Cependant, ils ont également subi des pertes importantes, telles que Michael Rangel et Matías Pisano, ainsi que celle de votre technicien Alexandre Guimaraes. Pour cette raison, d’éventuelles signatures sont engagées pour la saison prochaine, où ils devront défendre le titre et se qualifier pour les huitièmes de finale de la Copa Libertadores.

“Le staff technique, avec Juan Cruz Real continue. Le gardien de La Equidad arrivera, Diego Novoa pendant deux ans, en tant que joueur libre. Retour Oscar Cabezas à l’équipe, il s’y est même entraîné. Plus tard, on n’en sait plus, car il semble qu’il n’embauchera pas plus de personnes », a déclaré Felipe Espinal, le collègue de Millán dans la« zone sans fumée ».

Le pari du club est de promouvoir les carrières, qui ont fourni un plus grand soutien aux joueurs cette année, la moyenne globale de l’équipe étant de 25,03 ans. Un casting, relativement jeune, par rapport à leurs pairs, tels que Juniors de Barranquilla, La Equidad, Millonarios, entre autres.

Qu’attend-on d’Aldair Rodríguez en 2021?

Aldair Rodriguez n’avait pas beaucoup de présence dans le Cali Amérique, non seulement à cause de sa signature en octobre, mais aussi à cause de sa blessure et de son infection au COVID-19. «Il y a beaucoup d’attentes concernant le Péruvien, en raison des références de Binacional. Il est venu, a signé et a dû se rendre aux qualifications, donc on ne pouvait pas voir grand-chose », a-t-il déclaré. Millan.

L’attaquant de 26 ans se bat toujours pour une place dans l’équipe du Real. En tant qu’attaquant, vous êtes en concurrence directe avec les expérimentés Adrian Ramos, qui n’est pas seulement la figure des «écarlates», mais c’est aussi le capitaine le plus aimé de l’équipe.

«Il a connu de bons moments contre Nacional, dans le premier match qui est venu, après sa participation avec l’équipe nationale péruvienne. Après, il n’y avait pas beaucoup d’opportunités, car le partant est Ramos et ils ne le bougent pas, car dans le schéma du Real, ils jouent avec un seul attaquant », a-t-il expliqué. Spinal.

Cali Amérique attendons avec impatience la saison prochaine. Le titre devrait rester à la maison, mais dans la Copa Libertadores, ils espèrent mieux performer avec l’équipe qu’ils ont, qui essaie de combiner l’expérience avec la jeunesse. Rodríguez a encore un long chemin à parcourir avec l’équipe, mais il montre peu à peu qu’il mérite de porter le «écarlate».

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

VIDÉO RECOMMANDÉE

LaLiga reconnaît la performance de Renato Tapia cette saison.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER