Après avoir erré dans la deuxième division entre 2012 et 2017, L’Amérique de Cali a remporté son deuxième titre consécutif ce dimanche après avoir battu Santa Fe par un score total de 3-2. Avec la «Mechita», Aldair Rodríguez a été consacré, qui a obtenu son premier titre à l’étranger.

Les “ Escarlatas ” ont perdu 2-0 ce dimanche lors de leur visite à Bogotá, mais le 3-0 réalisé lors du match aller de la BetPlay League 2020 a suffi à remporter leur quinzième étoile et la deuxième consécutive dans le football “ café ” .

Ceux dirigés par l’Argentin Juan Cruz ont souffert plus que nécessaire à «El Campín». Santa Fe a gagné avec des buts de Jeison Palacios (40) et Fabián Sambueza (45 + 3) mais il leur manquait un but pour égaliser la série et deux pour la tourner en leur faveur.

Il s’agit du deuxième titre consécutif du «Diable rouge», dans un championnat atypique marqué par une interruption de près de sept mois en raison de la pandémie de coronavirus. Cette victoire place l’Amérique au niveau des Millonarios de la capitale, la deuxième équipe la plus titrée du pays derrière Nacional, qui compte 16 titres. En 2017, l’équipe est sortie de “ l’enfer ” après cinq ans dans la deuxième division du football colombien.

La nouvelle star leur donne un accès direct à la phase de groupes de la Copa Libertadores, dont ils ont été finalistes à quatre reprises (1985, 1986, 1987 et 1996).

Aldair Rodríguez, qui a eu quelques minutes avec sa nouvelle équipe dans le tournoi et est entré dans la finale aller, a été considéré comme sur la liste de paie d’América de Cali pour le match revanche de la série mais n’est pas entré. Lors des célébrations de l’équipe Caleño sur le terrain, l’ancien joueur du Binacional – champion péruvien en 2019 – s’est démarqué en portant un chullo.

