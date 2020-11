Aldosivi Oui Élèves ils ont égalé 0-0 à Mar del Plata lors de leurs débuts dans le Coupe de la Ligue professionnelle. Javier Mascherano était l’un des hommes clés de l’équipe de La Plata et a joué les 90 minutes en tant que milieu de terrain central.

El Tiburon et El Pincha n’ont pas réussi à ouvrir le score dans le match correspondant à la zone 5 – date 1, disputé ce samedi lors de la Coupe du monde à Mar del Plata. Ángel González a chuté un tir du poteau à la 17e minute de la première mi-temps.

Le chiffre de la réunion était Ivan Gomez. Le milieu de terrain des Estudiantes s’est démarqué contre Aldosivi, il a donné 17 passes correctes et a volé 4 balles. Un autre des acteurs clés de la Coupe du monde de Mar del Plata était Luciano Pocrnjic. Le gardien de but d’Aldosivi a réalisé une excellente performance contre Estudiantes en sauvant 3 tirs et en effectuant 28 passes correctes.

A la 72e minute de la seconde mi-temps, le milieu de terrain d’Aldosivi Franco Perinciolo a ridiculisé Leonardo Godoy, le défenseur des Estudiantes, avec un superbe tir.

L’entraîneur de Aldosivi, Guillermo Hoyos, il a organisé une formation 4-4-2 sur le terrain avec Luciano Pocrnjic dans le but; Emanuel Iñíguez, Mario López Quintana, Marcos Miers et Lucas Villalba sur la ligne défensive; Gastón Gil Romero, Leandro Maciel, Francisco Grahl et Javier Iritier au milieu; et Rodrigo Contreras et Lucas Di Yorio en attaque.

Pour leur part, ceux dirigés par Leandro Desábato ils se sont planté avec une stratégie 4-4-2 avec Mariano Andújar sous les trois couleurs; Leonardo Godoy, Mauricio Guzmán, Nicolás Bazzana, Iván Erquiaga en défense; Ángel González, Javier Mascherano, Iván Gómez et Diego García au milieu de terrain; et Leandro Díaz et Martín Cauteruccio à l’avant.

L’arbitre désigné pour le match était Jorge Baliño. Aldosivi visitera Argentinos Juniors le lendemain, tandis que Élèves visitera San Lorenzo au stade Pedro Bidegain.