Suárez a finalement dû jeter l’éponge trois jours avant la compétition, quand ils l’ont appelé pour lui dire qu’il devait passer des tests d’antigènes avant la compétition. Sans pouvoir s’entraîner depuis le 3 novembre, il lui était totalement impossible de se mesurer aux meilleurs d’Espagne dans une compétition qui pouvait lui permettre de faire un saut de niveau et de se faire connaître. Les «Jeux Olympiques des Sourds» qui auront lieu l’été prochain au Brésil sont également à l’horizon.

Le bâton, même s’il a été dur, n’a pas pu le faire avec Alejandro et moins avec le soutien qu’il a reçu après cette déception: «L’objectif a été retardé, mais il reste le même; J’espère qu’ils m’ont laissé m’entraîner même avec des restrictions et être en mesure de concourir dès que possible; par exemple en février dans le championnat espagnol des maîtres d’hiver, qui n’a pas encore eu lieu. Je suis plus que jamais impatient de tout le soutien que j’ai reçu », dit-il. En outre, il envoie des encouragements au reste des athlètes de la région: “Je veux envoyer un message d’encouragement à tous les athlètes asturiens qui vivent la même situation que moi.” Il admet que lorsqu’il a dû prendre la décision, il s’est senti «frustré et résigné». L’illusion qu’il devait avoir pour concourir était telle qu’il avait même fabriqué des haltères avec des bouteilles de sable pour pouvoir faire de l’exercice à la maison.

Alejandro Suárez, avec deux trophées de natation. | CNVN

Alejandro Suárez est le frère de Guillermo, membre du club de natation Villa de Navia, auquel ils appartiennent tous les deux, et l’un des témoins les plus proches de toute l’évolution de son frère. Guillermo admire l’enthousiasme avec lequel Alejandro s’est donné pour ce sport et a souffert de près ce qui a entraîné l’arrêt de l’entraînement. Et c’est que dans les Asturies, seuls les clubs qui ont concouru dans la catégorie nationale pouvaient utiliser les installations sportives et, dans la section individuelle, les athlètes de haut niveau et de haut niveau. Une catégorie qu’elle n’avait pas atteinte justement faute de compétitions comme celle qui s’est déroulée le week-end dernier à Oviedo.

Guillermo explique que la pandémie est arrivée à son frère juste au moment où il était plus performant: “Avant l’accouchement, dans ce qui était la saison 2019-20, il avait pris un point de très bonne manière.” À tel point que la Fédération espagnole des sports pour sourds a commencé à le suivre pour les marques qu’il possédait. Ce qui s’est passé à la suite de la pandémie a été un glissement d’émotions: «Avec le confinement, il s’est arrêté pendant quelques mois et pendant la désescalade, Alejandro a pu s’entraîner un peu, il faut tenir compte du fait qu’après une semaine sans exercice, un nageur prend se remettre en forme pendant un mois; en été, alors que tout allait bien dans les Asturies, il a pu reprendre le ton et avoir une activité comme si la Descente devait avoir lieu », explique Guillermo. Mais la deuxième vague de la pandémie et la fermeture des installations ont fini par ruiner l’un de ses grands objectifs. Depuis hier, Alejandro Suárez, avec la réouverture des centres sportifs, peut reprendre l’entraînement et se préparer pour un prochain objectif. Son frère Guillermo a maintenant une nouvelle préoccupation: “Et maintenant qui le sort de la piscine?”