Journal La Jornada

Mercredi 9 décembre 2020, p. a11

Buenos Aires. Alejandro Sabella, qui était directeur technique de l’équipe d’Argentine, vice-champion du monde au Brésil 2014, est décédé à l’âge de 66 ans, victime d’un cancer, compliqué par un virus à l’hôpital lors de son hospitalisation à Buenos Aires, a rapporté l’Association argentine de football.

Un tweet du club des Estudiantes de La Plata, dans lequel Sabella était une joueuse et une entraîneure à succès, a déclaré: «Au revoir, professeur! Vous êtes la star que nous choisissons et que nous porterons fièrement sur notre poitrine. Merci pour tant d’enseignements et pour votre héritage. Repose en paix, la famille Pincha (Etudiants) se souviendra de vous pour toujours ».

Sabella est décédée d’une cardiomyopathie dilatée secondaire, d’une maladie coronarienne et d’une cardiotoxicité de longue date, a rapporté l’Institut cardiovasculaire du quartier de Belgrano à Buenos Aires dans un communiqué, où il était hospitalisé depuis le 25 novembre, peu après la nouvelle de la mort de Diego Armando Maradona. La presse a souligné qu’il était également affecté par la perte de l’ancien footballeur.

Sabella était très appréciée et aimée. En tant que footballeur, il a également joué pour River Plate, Sheffield United et Leeds United en Angleterre, à Ferrocarril Oeste en Argentine et Irapuato au Mexique.