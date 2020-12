Mis à jour le 12/08/2020 à 18:27 PM

La défaite 3-0 contre la Juventus n’a pas fait autant de mal que le match de Alexandre Sabella. Lionel Messi Il a été attristé par le décès de l’ancien technicien de l’équipe nationale argentine, à qui il a dédié un message émouvant sur ses réseaux sociaux.

«Ce fut un plaisir de partager autant de choses avec vous. Alejandro était une personne formidable, en plus d’être un professionnel impressionnant qui m’a marqué dans ma carrière et j’ai beaucoup appris de lui. Nous avons vécu ensemble certains de mes meilleurs souvenirs de football lors de la phase de qualification pour la Coupe du monde et aussi lors de la Coupe du monde. Mes condoléances à toute sa famille et ses amis », a été le message partagé par l’albiceleste des ’10 ‘.

Alexandre Sabella conduit à Lionel Messi dans le processus de qualification pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil et lors de la même épreuve de Coupe du Monde. Cette année-là, l’équipe nationale argentine était très proche de toucher le ciel, restant à la deuxième place du concours.

Pour cette raison, ‘Leo’ a un profond respect et une profonde affection pour celui qui a été l’un de ses principaux guides dans la carrière de football impeccable qu’il a jusqu’à ce jour.

Les adieux de Messi à Sabella. (Capturer)

Sabella s’est battue, mais n’a pas pu récupérer

Alors qu’il avait laissé entendre que Alexandre Sabella pourrait se remettre, au cours des dernières heures, un recul important de sa santé a été noté, ce qui a conduit l’équipe médicale à le connecter à un respirateur artificiel en raison du peu de forces qu’il devait respirer seul.

Alexandre Sabella Il a été admis à l’hôpital en raison d’une arythmie cardiaque, mais à l’intérieur de l’hôpital, il a contracté un virus intra-hospitalier, pour lequel il a dû recevoir une thérapie intensive et être induit dans un coma pharmacologique en raison de sa situation.

