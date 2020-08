Avec peu de temps en tête d’affiche de l’UFC Vegas 8, Aleksandar Rakic ​​a estimé qu’il avait mérité une célébration.

Une décision unanime sur le challenger au titre des poids lourds légers, Anthony Smith, était à sept secondes de distance, mais Rakic ​​a déclaré qu’il voulait montrer au public qu’il avait fait ce qu’il avait l’intention de faire – dominer le combat.

«J’adore faire un peu un spectacle, mais seulement si je le mérite, et je pense que je méritais de faire un spectacle comme celui-ci», a déclaré Rakic ​​aux journalistes après sa victoire samedi soir à l’UFC APEX. «J’ai vu l’horloge, et j’ai vu, OK, sept secondes à gauche et donc je vais, OK, je vais me lever et célébrer un peu.

«Parce qu’il avait déjà fini. Il avait déjà fini. Il ne voulait même pas se lever, puis il s’est levé. C’est le business du combat, mais nous voulons aussi donner quelque chose au public. «

Bien sûr, il n’y avait pas de foule en direct pour le combat en trois rounds au-delà des officiels travaillant à l’UFC APEX. Mais Rakic ​​jouait devant des supporters fidèles dans son Autriche natale et dans toute l’Europe. Une perte par décision partagée face à Volkan Oezdemir a laissé un mauvais goût qu’il a cherché à effacer avec une victoire sur Smith, un poids lourd léger de haut niveau cherchant à revenir dans la colonne des victoires après une défaite brutale contre le challenger du titre Glover Teixeira.

Le champion Jon Jones n’étant plus sur la photo, Rakic ​​faisait également valoir ses arguments auprès des cuivres de l’UFC pour le prochain titre. Jan Blachowicz et Dominick Cruz se battront plus tard cette année pour déterminer le prochain champion après que «Bones», qui régnait depuis longtemps, ait quitté son titre, et Rakic ​​aimerait rencontrer le vainqueur.

«J’ai fait une excellente performance ce soir, et je pense que je suis le prochain pour le titre», a-t-il déclaré. «Mais si l’UFC veut me voir dans un combat en cinq rounds, ils peuvent le faire. Je me préparais pour un combat en trois rounds, mais j’ai réalisé cette excellente performance ce soir, et je pourrais faire encore deux rounds sans problème. J’étais prêt pour cinq. Pouvez-vous imaginer que je me prépare pour un combat en cinq rounds avec ce rythme? C’est incroyable. Nous allons voir ce que l’UFC prévoit pour moi ensuite. Je vais être prêt. «

Rakic ​​a déclaré que la base de sa victoire était établie avec des coups de pied dans les jambes, ce que Smith n’a pas historiquement défendu. Ensuite, il a cherché à utiliser sa lutte pour neutraliser la frappe du vétéran.

«J’ai travaillé dur sur ma lutte et mis la pression sur lui. Je l’ai vraiment fatigué. J’ai entendu dans le deuxième et le troisième comment il respirait lourdement. Le plan était, ne vous précipitez pas et n’allez pas pour les soumissions. S’il me donnait quelque chose de vraiment, vraiment, alors je le ferais. L’objectif était de dominer, de faire pression et de gagner.

En trois rounds, Smith s’est progressivement fané alors que Rakic ​​réalisait son plan de match. Des tableaux de bord à l’unanimité ont suivi avec un juge attribuant un 10-8 au joueur prometteur dans le troisième.

La réaction en ligne à la victoire de Rakic ​​a été respectueuse, si elle est mesurée. La victoire tactique n’a pas suscité de réaction intense de la part des observateurs de longue date du MMA, mais rien n’a pu nuire à la flottabilité du combattant de 28 ans. Il ciblait déjà les quatre meilleurs combattants, bien qu’il ait dit qu’un se démarque.

« Je pense que le défi le plus difficile pour moi serait Dominick Reyes », a déclaré Rakic. «Il a mené un très bon combat contre Jones. Il se bat pour le titre avec Jan. Les deux gars méritent une chance au titre. Mais Thiago, Glover et Jan sont des athlètes très forts, et ils sont ici dans le top pour une raison.