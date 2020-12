Carlos García, Marlene Santos et Karla Torrijos

Correspondant et journalistes

Journal La Jornada

Mardi 15 décembre 2020, p. a11

León, Gto., Les célébrations menées par le León et les fans dans les rues de la ville, après la conquête du titre Gardiens 2020, augmenteront les infections dans la municipalité, a prédit le secrétaire à la Santé, Daniel Díaz Martínez, qui a averti que le L’état de Guanajuato est sur le point de revenir à un feu rouge et les médicaments s’épuisent pour traiter les patients graves de Covid-19.

Dimanche soir, des centaines de fans et de personnes du club sont descendus dans la rue pour célébrer le huitième titre d’émeraude, malgré le fait que l’entité ait enregistré 74 mille 346 cas confirmés et 4 mille 749 décès. La ville de León est en tête des infections et des décès avec respectivement 24 248 et 1 671 décès.

«Voyons ce qui se passera dans les semaines suivantes, il y avait beaucoup de gens qui fêtaient, sans masque, cela aura sans aucun doute une conséquence qui est regrettable.

«Lorsque les gens se rassemblent dans n’importe quel contexte, il peut y avoir des infections, c’est le mécanisme de transmission et il est impossible de dire que parmi toutes les personnes qui ont assisté il n’y avait pas de porteurs du virus, ce sont les risques … Les nouveaux cas générés lors des célébrations seront vus dans les jours suivants “.

Il a ajouté que les autorités comprennent qu’elles sont enfermées depuis de nombreux mois, nous savons que la victoire est un motif de fête, mais nous devons rester chez nous.

Sur la question sportive, Manuel Lapuente a commenté que le sceptre réalisé par le Lion lui procurait un grand bonheur. «Je sens le triomphe comme le mien! Maintenant, Nacho Ambriz savait déjà en tant qu’entraîneur ce que signifie remporter le titre de champion. Il a été double champion avec moi en tant que joueur à Necaxa et je suis très fier de son exploit.

«Il était vraiment capable de mettre sur pied une équipe très puissante qui était première et avec beaucoup de mérite a soulevé le trophée… Il a toujours eu beaucoup de dialogue, a-t-il demandé, il n’a jamais douté et c’était un excellent retour. Je sais qu’il aspire à diriger l’équipe nationale, sans aucun doute qu’il est prêt et que son moment viendra sûrement », a-t-il déclaré.

Pour Lapuente, il n’y a rien à critiquer la Fiera, bien qu’il ait reconnu avoir utilisé de nombreux footballeurs étrangers, «mais les règles sont là et il ne les a pas mises, il en a profité et c’est fini. Cela vaut vraiment la peine de choisir les joueurs, puis de les faire bien fonctionner défensivement et offensivement, et Nacho en a fait des champions, j’espère que d’autres titres viendront!

Pendant ce temps, Antonio Tota Carbajal, ancien joueur et entraîneur de León, a assuré que le titre est une récompense pour les efforts et le dévouement d’Ambriz et de l’équipe, du conseil d’administration et du personnel, qui sont un exemple que la persévérance donne toujours de bons résultats. . C’était un championnat durement gagné.

Il a fait valoir que c’est très bien qu’un entraîneur mexicain ait gagné, car cela montre qu’il y a de la qualité et qu’il ne faut que plus de soutien. Il a également souligné que deux équipes sont arrivées sans beaucoup de budget et sans autant de réflecteurs que Tigres, América, Cruz Azul et Monterrey en ont … Il a été démontré que l’argent ne garantit pas les titres.