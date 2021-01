Alex Rodríguez est dans l’œil de la tempête après avoir révélé que son ex-beau-frère réclame une indemnité de 50 millions de dollars, après l’avoir poursuivi pour détournement de fonds et l’avoir accusé d’avoir commis une fraude.

Selon CBS et les journaux The New York Post et Daily Mail, Constantine Scurtis assure qu’il était partenaire de l’athlète d’origine dominicaine dans une société immobilière quand l’ancien joueur de baseball était encore marié à sa sœur, Cynthia Scurtis.

Après la fin de l’union du couple, en 2008, le petit ami de Jennifer Lopez – dit Scurtis – l’a expulsé de l’entreprise. “D’abord, il a trompé sa femme, puis il a trompé M. Scurtis pour ne pas lui donner les avantages de sa société immobilière extrêmement prospère “, a déclaré Nate Holcomb, l’avocat du plaignant.

La victime présumée de Rodríguez allègue, entre autres, qu’après son départ l’entreprise a gonflé les pertes causées par l’ouragan Ike sur les propriétés de l’entreprise qui ont été touchées par la catastrophe, pour profiter des assureurs.

Si les accusations aboutissent et qu’Alex Rodríguez perd la bataille juridique, il pourrait faire face à une enquête criminelle car certains des crimes présumés sont des crimes au premier degré qui passible d’une peine maximale de 30 ans de prison.

En revanche, les avocats de Rodríguez -dans une déclaration envoyée au Daily Mail- Ils ont catégoriquement rejeté les accusations de leur ancien partenaire. “Pour être clair, nous considérons que toutes les affirmations de Scurtis sont sans fondement”, ont-ils déclaré.

Ils soulignent également que Il s’agit d’un nouveau chapitre du contentieux datant de 2014 et destiné à “chantage” avec des accusations “Sans mérite” à l’ancien joueur des Yankees, qui pour sa part réclame également de l’argent à son ancien partenaire dans une autre affaire judiciaire.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Jennifer López reporte son mariage avec Alex Rodriguez en raison de la pandémie COVID-19

Jennifer López reporte son mariage avec Alex Rodriguez en raison de la pandémie COVID-19 (04/09/20)