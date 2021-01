Les pauvres données de vaccination en Espagne Ils placent notre pays dans les pires positions en ce qui concerne l’application du vaccin tant attendu. Israël est en tête des doses administrées pour 100 habitants (14,14), tandis que l’Espagne reste avec 0,18, en dessous du Royaume-Uni, des États-Unis, du Danemark, de la Russie, de l’Allemagne et de l’Italie, entre autres. Une prise en charge désastreuse qui entraîne une vaccination très lente malgré l’urgence de la faire le plus rapidement possible.

De toute évidence, le gouvernement est au centre de la cible. Il rythme convertir le tant attendu «immunité de groupe» dans presque une utopie. Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a déclaré ce lundi que 82 834 vaccins avaient été administrés sur les 718 575 qu’il avait reçus, soit, seulement 11,5% des doses totales disponibles, bien qu’il espère que cette semaine la “vitesse de croisière” pourra être atteinte. Un ministre de la Santé qui, de son côté, est en pleine pré-campagne en tant que candidat socialiste à la présidence de la Catalogne, ce pour quoi il est vivement critiqué.

Pendant ce temps, le ministre de la branche s’est engagé dans une campagne électorale, alors que des temps dramatiques se profilent à nouveau.

Le triomphe de la sobriété, ont-ils titré. https://t.co/L3nbsRcQGf – Alfonso Reyes (@ alfreyes14) 4 janvier 2021

L’un de ceux qui ont explosé sur les réseaux sociaux est Alfonso Reyes, qui a souffert du coronavirus et sait parfaitement à quel point le «bug» est dangereux, comme il l’appelle habituellement. L’ancien basketteur et maintenant président du syndicat des joueurs (ABP) ne comprend pas le retard dans l’administration de toutes ces doses de vaccin que l’Espagne possède déjà et dépeint à la fois le gouvernement et l’Illa elle-même.

«Qu’il ne soit pas vacciné tous les jours et par quarts d’au moins 12 heures, je pense que c’est incroyable. Quoi qu’il en coûte, ce n’est pas de l’argent pour ce que nous vivons », affirme l’ancien joueur du Real Madrid, qui compare l’Espagne à Israël, qui a déjà vacciné 12% de sa population:« Un pays de seulement 9 millions d’habitants. Ici, avec 47, nous en avons vacciné 80 000 selon les données «officielles» ».

Je ne sais pas pouvait savoir, nous sommes sortis plus forts. Pendant ce temps, le ministre de la branche occupée dans une campagne électorale, quand des temps dramatiques arrivent à nouveau.