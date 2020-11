Les reproches et les critiques du gouvernement social-communiste de Pedro Sánchez et Pablo Iglesias pour être d’accord avec Bildu les budgets généraux de l’État. La voix a également été élevée dans le monde du sport, et le dernier à le faire a été l’ancien basketteur. Alfonso Reyes, aujourd’hui président de l’Association des joueurs professionnels de basketball (ABP).

Reyes, comme plusieurs millions d’Espagnols, ne peut pas comprendre que l’exécutif ait dû parvenir à un accord avec la formation pro-ETA d’Otegi et le précise dans un une réflexion devenue virale et qui compte déjà près de 3 000 RT.

«Au fait, compter sur les héritiers d’ETA pour tout ce qui me fait vomir indescriptible. Se pourrait-il que je devais regarder plus d’une fois sous la voiture de mon père ou qu’il tremblait à chaque attaque au cas où ce serait lui. Qu’allons-nous lui faire, j’ai une bonne mémoire », a notamment écrit l’ancien joueur du Real Madrid sur son profil Twitter officiel.

Il y a des mois, Alfonso Reyes évoquait également cette affaire cruelle pour les familles des victimes et pour tous ceux qui se sentaient menacés par l’ETA à l’époque: «J’ai mâché la peur. Au début, la cible principale de l’ETA était militaire, GG. DC. et les policiers. Mon père était l’un d’entre eux et nous devions toujours vérifier sous la voiture. Beaucoup de gens ont détourné le regard, je ne suis pas allé avec eux. À l’âge de 12 ans, j’ai été témoin d’une attaque. Je n’oublierai jamais”.