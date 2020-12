L’acteur mexicain Alfredo Adame a confirmé qu’il avait été testé positif au COVID-19. La nouvelle a été rendue publique par un message qu’il a partagé sur son compte Twitter officiel, où il a également demandé à ses abonnés de se méfier du virus.

“Chers amis! C’est vrai, quelques heures après avoir découvert que j’ai été testé positif pour #COVID. Prenez bien soin de vous! Prenez des précautions extrêmes! », L’ancien animateur de télévision controversé initialement indiqué dans le texte.

«Il ne reste plus qu’à prendre soin de moi et à être avec vous tous à distance! Merci à tous pour votre attention et votre compréhension. Je vous aime », a-t-il conclu dans son tweet, accompagné de une image qui a révélé le résultat de son test de mise au rebut.

Dans des déclarations à El Universal de México, Alfredo Adame a expliqué comment il avait découvert qu’il avait été infecté. A dit que le test a été fait uniquement pour la prévention et a été choqué lorsque les résultats ont été livrés.

Il a déclaré qu’il s’était rendu chez le médecin alors qu’il ne présentait aucun symptôme après que quatre personnes participant à la production de son programme YouTube intitulé “Adame’s Law” aient été infectées.. «Je suis allé à l’hôpital et ils m’ont dit que dans quatre ou cinq jours, ils me donneraient le résultat. Hier, j’ai vérifié et il a été testé positif », a-t-il révélé.

Il a également indiqué que Pour l’instant, il est isolé à domicile et n’a présenté aucun symptôme grave. La nouvelle l’a choqué car il avait pris un soin extrême pour éviter une éventuelle contagion, mais maintenant il a vérifié que personne n’était en sécurité.

“Je n’ai pas eu un seul symptôme, pas de nez qui coule, pas de maux de tête, pas de toux sèche, absolument rien … Je prenais soin de moi, j’ai même fait des actions spéciales, désinfecté ma maison, mais maintenant vous ne savez même plus où, qui, quand ou comment », déclaré.

Le test a été effectué lundi dernier et à ce moment-là un traitement préventif a commencé auquel maintenant un seul médicament de plus sera ajouté, selon son médecin. “Je suis déjà sous traitement depuis huit jours, alors maintenant ce qui vient est de tuer le virus, cela prendra environ sept jours de plus”, at-il détaillé.

Alfredo Adame a appelé ses collègues du parti politique Progressive Social Networks, auquel il s’est récemment inscrit, à passer le test afin d’éviter d’autres cas comme le sien. “Nous avons été en contact et sûrement ils sont comme moi, asymptomatiques, c’est pourquoi je leur ai déjà dit de le faire (le jeter)”, a-t-il assuré.

