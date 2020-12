Alliance athlétique et Juan Aurich a battu Sport Chavelines et Unión Huaral, respectivement, dans deux matchs vibrants avec de nombreux buts, et a gagné le droit de jouer la finale de la Ligue 2 ce dimanche 27 décembre et battez-vous pour la promotion tant attendue à la Ligue 1 du football péruvien.

Dans le premier quart de travail, à l’Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Alianza Atlético a gagné 4-2, avec des buts de Víctor Perlaza (51 ′), Kevin Lugo (74 ′), Manuel Ganoza (77 ′) et Juan Barreda (81 ′). Pour Sport Chavelines, Carlos Orejuela (37 ′) et Christian Giménez (89 ′) ont marqué.

Heures plus tard, Juan Aurich et Unión Huaral a défini la qualification pour la finale en prolongation, après une égalité à deux dans le temps réglementaire. Alejandro Ramírez et Gustavo Collante ont fait pencher la balance en faveur du «Cyclone», mettant le partiel 4-2. Jhonny Mena, quant à lui, a converti le troisième de la boîte Huaralino presque à l’heure, même si cela était de peu d’utilité.

Cela vaut la peine de dire que dans la phase régulière de la Ligue 2, Juan Aurich a terminé quatrième, avec 16 points, derrière la troisième Alliance athlétique, qui a enregistré 17 unités. Le deuxième était Sport Chavelines (17) et le premier était Unión Huaral (18), curieusement deux équipes qui n’avaient aucune chance de quoi que ce soit.

Alliance athlétique et Juan Aurich -championnats nationaux de la saison 2011-, ils sont descendus lors de la saison 2017, et maintenant, trois ans plus tard, ils devront affronter un duel décisif à la recherche d’un retour dans l’élite.

