Mis à jour le 28/11/2020 à 17:54

Quelques minutes après Alliance de Lima tomber 2-0 au Sport Huancayo et consommer la perte de catégorie, vint la première réaction sur les réseaux sociaux du club touché. C’était un message de regret sincère.

«Nous avons touché le fond. Nous sommes plus qu’une équipe de football et nous avons une date avec l’histoire pour le prouver. Puisse cette tragédie sportive servir à unir nos cœurs, faire un poing bleu et blanc et revenir plus fort que jamais. Up Alianza, toute ta vie! »C’était le texte.

Alliance de LimaAu-delà de ses intentions, il n’a pas pu transformer sa réaction sur le tableau de bord, en un duel correspondant à la neuvième journée du groupe B de la phase 2 de la Ligue 1. Carlos Ascues a eu une excellente occasion de décaisser, mais a raté un penalty.

Le message d’Alianza Lima après avoir perdu et consommé sa descente.

À la fin, Alliance de Lima est devenue l’une des trois équipes qui ont dit au revoir à la première division. L’équipe bleu et blanc a terminé à la dix-huitième case, avec 26 points, devant l’Atlético Grau (26) et le Deportivo Llacuabamba (21).

Ce fut une année terrible pour Alliance de Lima, qui a également passé un mauvais moment en Copa Libertadores. Dans la campagne, l’équipe avait Pablo Bengoechea, Mario Salas et Daniel Ahmed sur le banc et n’a jamais pu trouver son chemin.

