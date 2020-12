Mis à jour le 13/12/2020 à 10:25

Le cauchemar continue Alliance de Lima. Au milieu de l’incertitude quant à savoir s’ils continueront dans la Première Division, divers personnages qui ont participé à la campagne qui s’est terminée par la relégation sont apparus ces derniers jours. L’un d’eux est Luis Aguiar, qui a répondu directement à Fernando Farah, membre du Fonds Bleu et Blanc, pour une déclaration.

À travers son compte Instagram officiel, le “ Canario ” a répondu à Fernando Farah, directeur du Fonds Bleu et Blanc, avec une capture d’écran d’une déclaration du dirigeant. Dans ce post, l’ancienne Alianza Lima a démenti Farah et a de nouveau attaqué ceux qui dirigeaient le club en 2020.

Fernando Farah, en dialogue avec Fútbol en América, a déclaré ce qui suit: «Aguiar a exprimé beaucoup de malaise, à tel point que le même professeur (Mario Salas) lui a demandé de partir. Il a dit: “Ce n’est pas possible qu’il se plaint tout le temps.” De même, il a également limité le désaccord de l’Uruguayen: «J’avais des arguments comme le jeu des ivrognes. Je remettais en question le comportement du professeur ».

Compte tenu de cela, Aguiar a nié Farah avec le message suivant: «Cher Fernando, je me suis toujours plaint de tous ceux qui nous ont fait sortir et nous ont menti à vous et à l’administration … Avez-vous un problème? Appelez-moi. Tu as mon numéro, tu n’as pas besoin de te couvrir dans la presse parce qu’à chaque fois qu’ils parlent, ils le bousillent plus. Mario Salas m’a-t-il demandé de partir? LOL! Je vous en prie, je lui ai demandé de m’aider à sortir dans des conditions normales pour m’occuper de son travail et de celui du campus car si c’était à vous si j’avais su que depuis 2017 où ceux qui étaient à leur époque faisaient mon fameux lit, je ne serais pas revenu. Ils ne se soucient pas d’Alianza Lima, ils se soucient des chiffres et ils oublient que ceux qui gagnent et gagnent tout cet argent sont les joueurs sur le terrain avec leur peuple, qui se prostituent, insultent, encouragent quoi que ce soit, mais en tant que grande équipe gagnante et ne pensant pas seulement aux finances. et des avantages numériques… ».

Ce n’est pas la première fois que Luis Aguiar se manifeste sur ce qui s’est passé avec Alianza Lima en 2020. Le 30 novembre, après la descente du club intime consommée, le milieu de terrain a exprimé son mécontentement avec le conseil d’administration sur son compte Instagram officiel.

La réponse de Luis Aguiar sur son compte Instagram

