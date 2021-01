Alliance de Lima Il renouvellera une partie de son effectif pour 2021. L’équipe Kakhol lavan cherchera à revenir en Ligue 1, mais n’aura pas plus d’un membre de la dernière équipe, qui a perdu la catégorie la saison dernière. Bien que des noms tels que Carlos Ascues, Joazinho Arroé et Leao Butrón aient déjà quitté l’institution, certains jeunes talents, couplés au nom étrange de l’expérience, rêvent de ramener le club à la place qu’il mérite: la Première Division.

Le nouveau coach bleu et blanc, Carlos Bustos, a parlé avec Sports réussis et a révélé quels footballeurs, relégués l’année dernière, auront le travail acharné de prendre le commandement de l’équipe et de la mener à la promotion lors de la prochaine campagne de Ligue 2.

«Il reste quelques grands joueurs qui étaient déjà à l’institution l’année dernière. Il y en a qui ont des situations particulières. Certains jeunes prêtés reviennent: González Zela et Concha. Steven Rivadeneyra, Josepmit Ballón, Dylan Caro, Kluiverth Aguilar et Oslimg Mora restent. Nous allons sûrement renforcer avec certains étrangers et avec d’autres ressortissants qui arriveront », a expliqué Bustos à propos de l’équipe qui constitue le leadership du sélectionneur argentin, qui prépare son arrivée à Lima.

De la même manière, Bustos a évoqué les cas de Patricio Rubio et Beto da Silva, footballeurs qui n’ont pas encore défini leur avenir et qui sont dans le projet sportif à La Victoria, en l’absence de définir la situation des deux attaquants, en concernant leurs contrats.

«Patricio Rubio et Beto da Silva sont des situations spéciales. Tous deux avaient des contrats de première division et d’autres attentes. Ils voulaient continuer à jouer en Ligue 1. Nous finissons de voir leurs cas: Rubio est un étranger et tant que sa situation n’est pas définie, nous ne pouvons pas définir le nombre d’étrangers qui arriveront », a ajouté le DT Bleu et Blanc à propos de deux joueurs chanceux. cast dans La Victoria.

Séjours en Equateur: Achilier est officialisé à l’Orense Sporting Club

Tout était prêt pour toi Gabriel Achilier atteint Alliance de Lima Cette saison, il a même signé un contrat avec le club qui est toujours en vigueur; Cependant, la relégation du club a déclenché un changement de plans chez le joueur, qui a finalement été prêté à l’Orense Sporting Club de l’Équateur.

C’est ainsi que jeudi, l’Equatorien s’est officialisé sur les réseaux sociaux: «L’attente est terminée! Bienvenue Gabriel dans votre province! Depuis aujourd’hui Gabriel Achilier ce sera plus Orense que jamais », commence le communiqué publié sur le compte Twitter de l’Orense Sporting Club.

