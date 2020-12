Daniel ahmed j’arrive à Alliance de Lima en début d’année pour occuper le poste de directeur de la planification et du développement; Cependant, le besoin l’a poussé à prendre les rênes de l’équipe première de Kakhol lavan dans la dernière partie de la Ligue 1. Après la relégation et son départ de l’institution, l’Argentin a donné la lumière sur ses fonctions et pourquoi il n’est pas le principal coupable qu’ils joueront la saison prochaine en Ligue 2.

“Chez Alianza, je suis arrivé et j’étais en charge de la fabrication des processus, il n’y avait pas un seul processus. Dans Alliance Pour chercher un joueur, un intermédiaire est venu, je ne sais pas, un manager et a dit: ‘Che, j’ai un tel joueur, et bien, vas-y, regarde-le’ ‘, a déclaré Ahmed via un audio de WhatsApp.

“Il n’y a eu aucun processus, aucune analyse n’a été effectuée pour savoir s’il avait concouru au cours des trois dernières années. S’il avait joué à un jeu ou s’était blessé. S’il avait manqué de professionnalisme. Si c’était un gars qui ne faisait pas de groupes. Qu’il soit ou non un leader, il était un leader. L’année prochaine, tout cela était déjà fait », a-t-il ajouté.

D’autre part, il a parlé de ce qu’il a trouvé dans le travail des divisions mineures. «Dans les catégories mineures, un entraîneur a dirigé deux catégories, dirigé 60 garçons. Et cette année, un entraîneur a commencé à n’avoir que 25 joueurs. Mais ce que nous avons fait cette année était énorme. Je suis venu pour le développement. La débâcle sportive est due à l’équipe qui a été constituée au début de l’année », a-t-il déclaré.

“Avec Mannucci Nous devons avoir 4 joueurs de 18 ans sur le terrain. Cornejo, Kluiverth, Cavero et Didier La Torre. Quatre joueurs, se battant pour le bas sur le terrain, moins de 20 ans. Trois de 18 ans et un de 20. C’était l’établissement qu’il y avait, c’était tout ce qu’il y avait », a-t-il dit.

Aussi, el ‘turc’ Il a clairement expliqué pourquoi il était venu à Alianza Lima et comment sa situation avait changé. “” Mon travail n’était pas le premier. Mon contrat n’est pas le premier. Mon contrat jusqu’à la fin de 2021 est de développer le club, et précisément dans toute cette étape, c’est tout ce que nous avons trouvé et que nous avons nettoyé avec une équipe de travail exceptionnelle. La charge sportive n’a jamais, depuis le premier jour, dépendu de moi. La charge de la première équipe a été créée avant la fin de 2019, et quelque chose, 20% dans les premiers mois de 2020. Mais l’hypocrisie fait de la dernière photo le coupable de cette histoire. Je pense qu’il faut être juste et transmettre un message important aux gens », a-t-il conclu.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER