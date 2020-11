Mis à jour le 28/11/2020 à 18:39

Marcio Valverde, clé dans le triomphe sur Alliance de Lima Après avoir marqué 1-0, il s’est retrouvé plus qu’indigné par l’attitude de l’arbitre arbitre de la FIFA Kevin Ortega, qu’il a accusé de l’avoir insulté pour avoir célébré le premier but de Sport Huancayo au stade national.

«Malheureusement, personne ne leur dit rien. Personne ne sait ce qui se passe dans un champ. Il m’a insulté sur le terrain et quand j’ai marqué le but, vous pouvez le voir dans la répétition, il court derrière moi et me dit: voyons-moi célébrer et qu’il allait m’envoyer et ma mère me l’a dit. C’est pourquoi je suis venu en courant pour le dire au commissaire. Ces arbitrages ne peuvent pas être possibles et il est arbitre de la FIFA, il devrait avoir honte », a-t-il déclaré.

L’homme expérimenté a nié toutes les spéculations tissées avant le match. «Vous pouvez parler beaucoup de choses à l’extérieur, les gens peuvent parler un million de choses. Nous savions ce que nous étions en jeu aujourd’hui et c’était la chose la plus importante aujourd’hui. Nous avons ignoré ce qui a été dit à l’extérieur. Nous avions un objectif clair qui était de nous qualifier pour l’Amérique du Sud et de ne pas nous attendre à un résultat qui pourrait nous exclure », a-t-il déclaré.

Valverde dénonce la mauvaise attitude de l’arbitre. (Photo: GOLPERÚ)

«C’était un très bon match pour nous, pour ce que nous voulions. Nous sommes à nouveau dans un tournoi international, simplement à cause de ce que nous avons fait tout au long de l’année. Maintenant, c’est un bonheur formidable, mais cela ne s’arrête pas car nous devons nous concentrer sur le match de mercredi et nous voulons continuer à avancer, c’est l’idée », a-t-il commenté.

