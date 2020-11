Mis à jour le 28/11/2020 à 20:13

Alliance de Lima il est tombé et a fait l’actualité mondiale. Les Bleu et Blanc devront jouer dans la deuxième division du football péruvien en 2021 et la nouvelle n’a pas seulement affecté les joueurs et les fans intimes, mais aussi les amateurs de football du monde entier.

L’un d’eux était le célèbre statisticien espagnol MisterChip, qui a été encouragé à écrire quelques lignes pour ceux de La Victoria, souhaitant pouvoir rapidement tourner cette page douloureuse de leur histoire et revenir par la porte d’entrée à la plus haute catégorie du football péruvien. .

“Deuxième déclin dans l’histoire de Alliance de Lima, après celui subi en 1938. Beaucoup d’encouragements à tous ses followers et j’espère qu’ils reviendront très bientôt », écrit-il sur son compte Twitter officiel.

MisterChip a parlé du déclin d’Alianza Lima. (Capturer)

Alianza Lima est allée en deuxième division: la chronique du match avec Sport Huancayo

Le véritable esprit de Alliance de Lima on l’a vu ce samedi mais pas sur le terrain, mais dans les rues. Les supporters, lors du match le plus important de ces dernières années pour le club, ont accompagné l’équipe depuis leur départ de Matute jusqu’au stade national. Ils ont montré leur soutien malgré le moment gênant. Ils l’étaient toujours. La dette, comme pendant tous ces mois, était au tableau. Ils ne pouvaient pas avec Sport Huancayo.

Ceux menés par Wilmar Valencia ont gardé leur style – avec une manipulation de balle pure (comme ils le montrent également dans la Copa Sudamericana) – et grâce à cette patience, le premier est venu, après un bon tir de Marcio Valverde. Les intimes ont avancé leurs lignes mais n’ont jamais trouvé de formule, comme tout au long de l’année.

Même Patricio Rubio est apparu dans la surface pour faire 1-1 (en première mi-temps), mais il était en avance. Après cela, il lui était difficile d’approfondir le bleu et le blanc. Au stade complémentaire, Alliance de Lima il a de nouveau appuyé sur l’accélérateur et quand il a semblé que l’égalité allait arriver, le «Rojo Matador» a de nouveau frappé.

Giancarlo Carmona a atteint la ligne de fond sur la droite et a pris un centre précis pour Carlos Neumann. Le ‘9’ d’un frentazo a mis la finale 2-0. Tout semblait perdu, mais les Victoriens ont eu la chance de se retirer des douze marches. Carlos Ascues a échoué. Joel Pinto a deviné l’endroit. Avec cela, la relégation de l’un des clubs les plus populaires du pays a été condamnée.

