Mis à jour le 12/03/2020 à 19:40

Alianza Lima a déjà commencé à déplacer ses jetons pour essayer de continuer dans le football professionnel l’année prochaine. Le domaine juridique du groupe intime insistera avec la réclamation contre Carlos Stein, un club qui n’aurait pas payé le salaire de ses travailleurs dans plus d’un mois de 2020, ce qui générerait des points en déduction du tableau accumulé et, par conséquent, descendez en Ligue 2.

Kattia Bohorquez, administrateur de Alliance de Lima, a justifié l’allégation bleu et blanc et a clairement indiqué qu’elle était “équitable” et qu’elle respectait les règlements.

«Nous avons soumis une demande à la gestion des licences bien avant la fin du dernier jeu Alianza, demandant que les règlements soient appliqués. Nous demandons quelque chose de juste et qui correspond au règlement. Il doit continuer parce qu’il est conforme à la règle », a-t-il expliqué. Bohorquez en conversation avec GOLPERU.

«Il y a un geste généralisé selon lequel quand on demande quelque chose de juste, il semble que nous voulons en profiter, mais nous devons éradiquer cette pensée. Nous demandons ce qui est dû. Nous ne devons même pas le demander, s’il y a des erreurs, il devrait appartenir à la direction des licences de corriger et d’agir en temps opportun ».

«Vous devez faire la différence que les résultats sur le terrain sont deux aspects différents et d’autres non. Nous n’allons pas minimiser ce qui s’est passé sur le terrain, ce qui est désastreux, mais il y a aussi ce qui se passe hors du terrain et c’est ce que nous recherchons avec la demande », a ajouté le Alliance.

“Il ne peut pas être que ceux d’entre nous qui se conforment lorsque nous demandons que le règlement soit appliqué, aient mauvaise mine et ceux qui ne se conforment pas soient récompensés”, a-t-il conclu.

Alliance pourrait aller à TAS

En magasin intime, ils attendent un échec de la Commission des licences qui leur permettra de rester dans la catégorie la plus élevée du football professionnel d’ici 2021. Fernando Farah, membre de la Fond bleu et blanc, a parlé avec RPP et il s’est référé à la revendication des Kakhol lavan.

“Nous sommes totalement sûrs que Alliance de Lima va rester Première division. Nous allons nous sauver du déclin avec la loi en main », a affirmé le responsable de l’Alliance.

De même, il a confirmé qu’en cas de non-aboutissement, Alianza Lima recourrait à la TAS: “Alianza ira définitivement à TAS. C’est un droit. Nous parlons depuis tant d’années de formaliser le football, les bons partent et les méchants continuent à rester ».

