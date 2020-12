Mis à jour le 12/03/2020 à 08:51

Alliance de Lima Il a connu divers changements, puis la défaite contre le Sport Huancayo qui a marqué sa relégation en Ligue 2. Bien que les contrats aient été résolus sur des problèmes de gestion et des commandes techniques, la situation ne fonctionne toujours pas en ce qui concerne les joueurs, tant de gens se demandent. qu’arrivera-t-il à ces signatures arrivées cette saison.

L’un des membres qui se sont joints à la fin de la campagne était Patrick Rubio. L’attaquant chilien a su gagner l’affection des supporters de Kakhol lavan, grâce à son dévouement et ses buts dans chacun des matchs auxquels il a joué. Cependant, avec la perte, restera-t-il à La Victoria?

À cet égard, le propre blond Il s’est manifesté à travers son compte Twitter en déclarant que “nous espérons qu’il sera résolu, je n’ai toujours aucune idée de mon avenir, je sais seulement que j’ai un contrat jusqu’en 2021, donc nous restons plus forts que jamais”. C’étaient les paroles de l’attaquant, après la publication faite par Info Grone. Lors de son court passage à La Victoria, l’attaquant a marqué six buts cette saison, étant le meilleur buteur de l’institution.

Patricio Rubio a assuré qu’il avait un contrat jusqu’en 2021. (Photo: Twitter)

Ceux qui sont partis et ceux qui veulent revenir

Depuis 1938, Alliance de Lima il n’avait pas joué la deuxième division. Ce fait a provoqué le départ de plusieurs éléments au sein du club, comme c’est le cas de Victor Hugo Marulanda, ancien directeur sportif, et Daniel ahmed, qui est arrivé pour prendre en charge la division des mineurs, mais à la fin de la saison il a pris la direction technique de l’équipe première.

Également, Depor Je savais ca Guillermo Salas Cela ne se poursuivra pas non plus à La Victoria. Le motif? Il n’y aura pas de participation au tournoi réserve en 2021. Le «Chicho», après le départ de Mario Salas, était à la pointe de l’équipe lors du match contre Melgar, où les Bleues et les Blancs se sont imposés 4-0.

Cette crise a également conduit d’anciens membres du club à proposer de revenir, dans le but de restaurer le statut d’Alianza Lima. Via votre compte Instagram, Nicolas Tagliani a envoyé un message indiquant clairement sa disposition. Fernando Martel, Roberto Ovelar, Rodrigo Pérez, Jorge Luis Pinto et d’autres personnages étaient également présents à ce moment particulier.

