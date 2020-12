Mis à jour le 12/02/2020 à 17:54

Alliance de Lima Il a fait des changements, après la relégation du club en deuxième division. A travers ses réseaux sociaux, l’institution a annoncé le départ officiel de Víctor Hugo Marulanda et Daniel Ahmed ainsi que toute sa maîtrise technique.

L’ancien directeur avait exercé les fonctions de directeur sportif, tandis que le stratège argentin est devenu responsable de la division des mineurs du club, mais a assumé la direction technique de la première équipe dans la phase finale du championnat pour essayer de maintenir le club dans la Ligue. 1.

Il y a quelques jours, Marulanda lui-même a annoncé qu’il avait eu une réunion avec le conseil d’administration du club, mais que “logiquement ma continuité, pour moi, pour Víctor Hugo Marulanda, n’est plus parce que je n’ai pas atteint les résultats”, en dialogue avec GOLPERU .

“Je n’ai pas de visage et ça me rend triste, Je dois m’excuser auprès des gens pour ce qui s’est passé cette année. D’une manière humble, je dois dire que j’avais tort. Pour ce qu’est Alianza aujourd’hui, je pense qu’un changement complet doit être fait. Les gens ne connaissent pas tout le projet important que nous avons », a-t-il ajouté dans cette interview, où le Colombien a dit au revoir après plus d’un an à la tête de son poste chez Alianza.

Alianza Lima a officialisé le départ de Víctor Hugo Marulanda. (Photo: Twitter)

Réclamations en attente

Au-delà du départ de Marulanda comme d’Ahmed, Alliance de Lima a présenté deux résolutions à la Commission des licences de la Fédération péruvienne de football (FPF) où ils ont demandé la soustraction de points à Carlos Stein, pour ne pas avoir payé les paiements correspondants à leurs collaborateurs, élément qui constitue une infraction grave dans le Règlement sur les licences.

Les documents, adressés au responsable des licences de la FPF, Romina Fernandez Rodriguez, déclarent que «en vertu du règlement sur les licences, nous demandons que l’Association du club de football Carlos Stein soit sanctionnée d’une pénalité de soustraction de points», a également exhorté l’institution «à appliquer les critères énoncés à l’ARTICLE CINQUIÈME de la Résolution n ° 076- CCL-2020 (23 novembre 2020) ».

