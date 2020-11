Mis à jour le 30/11/2020 à 10:33

Alliance de Lima jouera la saison prochaine dans la Ligue 2 du football péruvien. L’équipe intime n’a pas pu battre le Sport Huancayo samedi dernier au Stade National et a été reléguée en deuxième division. La douleur des fans et des joueurs après le match était notoire.

Les footballeurs ont décidé de se taire pendant quelques jours, de réfléchir avec la tête froide, de réfléchir puis de témoigner de ce qui s’est passé. C’était le cas avec Leao Butron, capitaine et référent de l’équipe, qui s’est entretenu avec RPP et a révélé ce qu’il ressentait dans l’aperçu de la réunion.

“J’ai ressenti une peur naturelle dans le groupe et personnellement. La peur de se battre dans une position à laquelle nous ne sommes pas habitués. Je n’ai jamais été dans une situation comme celle-ci », a expliqué Butrón.

“J’étais très inquiet. Avec le respect que méritent les autres équipes, ce n’est pas pareil de se battre (de ne pas être relégué) en Alliance, le U et le cristal“, Il ajouta.

On a beaucoup spéculé sur le fait que ce serait l’an dernier du gardien bleu et blanc en tant que professionnel.

“Oui Alliance Appelez-moi l’année prochaine, je serai là où ils me le demandent. Sur le court, à l’extérieur ou dans les gradins », a-t-il expliqué.

«Nous devons d’abord parler aux personnes impliquées et pour des raisons évidentes, cela n’a pas été possible. Les esprits sont sur le terrain et ils recherchent des coupables et cela n’ajoutera rien ».

Alliance de Lima soumettre une réclamation au Fédération péruvienne de football pour une éventuelle violation de Sport Huancayo les normes sanitaires qui existaient lors de la précédente des réunions.

L’entraîneur du ‘tueur vert’, Wilmar ValenceIl a parlé à la presse quelques heures après avoir joué au jeu, brisant la «bulle de la santé» qui doit exister. Les intimes exigeraient les points.

«Je m’inquiète pour le côté sportif, mais il ne faut pas ignorer les règlements. Le règlement doit être respecté. Il faut habituer les gens à se conformer à la réglementation », a déclaré Leao à ce sujet.

