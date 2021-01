Ce vendredi, Carlos Bustos a été annoncé comme le nouveau technicien de Alliance de Lima face à la saison 2021, que le club intime devra affronter en deuxième division après avoir perdu la catégorie lors de la dernière édition du championnat péruvien. L’équipe de La Victoria a accueilli le stratège argentin à travers les réseaux sociaux.

“Carlos Bustos il enfile le bleu et le blanc en 2021, avec la conviction de revenir plus grand que jamais. Nous lui souhaitons beaucoup de succès sur cette nouvelle voie », dit le message avec lequel Alliance de Lima a annoncé son nouveau directeur technique.

Les dernières semaines ont été assez incertaines pour tous les fans de Kakhol lavan, car une série de noms a commencé à sonner fortement pour occuper la position que Carlos Bustos occupe aujourd’hui. La directive de l’équipe intime aurait été décidée par l’Argentin en raison de son style de jeu et de sa vaste connaissance du championnat péruvien.

Le stratège est arrivé au Pérou en 2018 pour diriger la Université de San Martin. Auparavant, Bustos a acquis de l’expérience dans des équipes telles que Sportivo Belgrano et Atlético Talleres en Argentine, ainsi qu’à Monarcas Morelia, Atlético San Luis, Chivas, Dorados de Sinaloa et Cafetaleros de Tapachula.

Commandant le San MartinCarlos Bustos a dirigé 82 matchs entre la Liga 1 et la Coupe du Bicentenaire, dont il a remporté 22, fait match nul 35 et perdu 25, pour un total de 41,05% des points. En ce qui concerne les buts, l’équipe argentine a marqué 99 buts et en a reçu 111, pour une différence de -12. Il est à noter que le DT était en charge du cadre étudiant du 26 décembre 2017 au 28 novembre 2019.

En 2020, Bustes Il était sous les ordres de Melgar où il a dirigé 15 matchs entre la Liga 1 et la Copa Sudamericana, dont il en a remporté 5, 4 et perdu 6, pour un total de 41,03% des unités possibles. Le «León del Sur» occupait la huitième place du classement et se qualifiait pour la Copa Sudamericana.

