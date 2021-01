Alliance de Lima cherchera à se renforcer pour cette 2021 avec des références qui peuvent compléter les jeunes figures de l’effectif et ainsi revenir en Ligue 1. Des rumeurs indiquaient qu’une des possibilités de protéger l’objectif du club en deuxième division était Solomon Libman; cependant, cela pourrait commencer à être de plus en plus éloigné.

Le gardien de but de UTC parlé avec Boîte VIP Jany Arana et a révélé sa situation actuelle et ses attentes pour cette saison 2021.

«J’ai toujours un contrat avec UTC et la vérité est que je suis enthousiasmé par l’équipe qui est en train d’être constituée. Nous allons tout mettre en œuvre pour améliorer la campagne de l’année dernière », a expliqué Salomón, laissant des doutes sur sa possible arrivée à Alianza.

Le gardien de but de Cajamarca faisait partie de l’équipe bleue et blanche entre les saisons 2008-2012 et a toujours été identifié comme un footballeur identifié à ses couleurs.

Quels joueurs continueront dans Alliance?

Carlos Bustos révélé lors d’une conversation avec Réussi des sports quels footballeurs, qui ont été relégués l’année dernière, auront le travail acharné de prendre le commandement de l’équipe et de l’emmener en promotion lors de la prochaine campagne de Ligue 2.

«Il reste quelques grands joueurs qui étaient déjà à l’institution l’année dernière. Il y en a qui ont des situations particulières. Certains jeunes prêtés reviennent: González Zela et Concha. Steven Rivadeneyra, Josepmit Ballón, Dylan Caro, Kluiverth Aguilar et Oslimg Mora restent. Nous allons sûrement renforcer avec certains étrangers et avec d’autres ressortissants qui arriveront », a expliqué Bustos à propos de l’équipe qui constitue le leadership du sélectionneur argentin, qui prépare son arrivée à Lima.

