Jour de fête. Alliance de Lima Il a rappelé le championnat national qu’il a obtenu, en 2001, lors de la célébration de son centenaire de fondation en tant qu’équipe de football professionnelle, lors d’un duel mémorable contre Cienciano del Cusco au stade Garcilaso de la Vega.

«Le 26 décembre 2001, nous sommes devenus champions de notre centenaire. Aujourd’hui, après 19 ans, nous commémorons ce grand moment qui nous a donné un nouveau titre national », a déclaré le message que l’équipe de La Victoria a partagé sur les réseaux sociaux.

Ce jour là, Alliance de Lima Il s’est imposé dans une séance de tirs au but à couper le souffle contre les Impériaux, restant dans l’histoire du football péruvien en parvenant à ajouter une nouvelle star dans son histoire du football la même année qu’il a terminé 100 ans de vie institutionnelle.

Désormais, les intimes devront ramer depuis la Deuxième Division pour revenir le plus rapidement possible en Ligue 1 et revenir pour être le protagoniste du championnat local. Il est temps de restructurer l’équipe qui combattra l’année prochaine en Ligue 2.

Waldir Sáenz et la liste des joueurs qu’il veut et ne veut pas à Alianza Lima

Waldir Saenz, buteur historique de Alliance Lima et Joueur clé du titre 2001, il a dévoilé la liste des footballeurs qui, selon lui, devraient continuer à défendre les couleurs qu’il aime tant après leur relégation en Ligue 2. «Les seuls qui peuvent rester sont Rinaldo Cruzado, Leao Butrón, Josepmir Ballón et Carlos Beltrán », a-t-il déclaré lors d’un dialogue avec Pulso Sports.

D’un autre côté, il a également exprimé que certains athlètes ne devraient pas continuer dans le casting intime. «Il y a des joueurs qui ont un contrat de deux ou trois ans, ils ont joué je ne sais pas combien de matchs et ils n’ont pas de passe de but. Nous parlons de la question de (Beto) Da Silva et du «Mudo» Rodríguez. Je ne pense pas qu’ils aient ce que les poules ont prévu pour rester l’année prochaine au club », a-t-il ajouté.

