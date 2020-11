Mis à jour le 30/11/2020 à 11:46

Alliance de Lima tombé avant Sport Huancayo (2-0) et a ajouté six matchs sans pouvoir connaître le mot «victoire», descendant en deuxième division du football péruvien. Les supporters bleus et blancs ont exigé des réponses en raison du mauvais moment, par conséquent, les chefs d’équipe ont dû montrer leurs visages des heures après la catastrophe qu’ils ont vécue. Victor Hugo Marulanda était l’un d’entre eux.

Le directeur sportif bleu et blanc s’est entretenu avec Movistar Sports et réfléchi à ce qui s’est passé avec l’équipe tout au long de l’année.

«J’ai vu les garçons avec un certain degré de méfiance dans les matchs. J’étais dans toutes les séances d’entraînement et j’ai vu la façon dont l’entraîneur voulait et visualisé quelque chose, mais dans le jeu, l’exécution n’a pas été la plus réussie », a-t-il expliqué. Marulanda.

«Ici, à partir de la construction, de l’exécution pour atteindre le produit, dans ces aspects, nous n’étions pas dans des pourcentages élevés. Les chiffres sont trop froids ».

Après avoir été consulté par les coupables des mauvaises décisions prises tout au long de 2020, il a déclaré:

«Je ne vais pas reculer dans les décisions, aujourd’hui c’est très facile pour moi de parler de Pablo (Bengoechea) qui n’est pas là ou de Mario (Salas) qui n’est pas là mais je ne ferai jamais ça. Je dois assumer le rôle et j’étais à cette table et que je propose ou non, j’étais et je dois être fidèle à cette table », a-t-il ajouté.

Alianza Lima tentera de continuer en Ligue 1

Alliance de Lima déposera une réclamation auprès du Fédération péruvienne de football (FPF) pour une prétendue violation des protocoles de Sport Huancayo.

Les “ intimes ” ont protesté contre un prétendu manque de Wimar Valencia, arguant que le stratège a quitté la concentration de la ‘Rouge Matador’ à la veille de l’engagement pour donner une interview.

