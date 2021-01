Alice Campello, la femme d’Álvaro Morata et mère de ses trois enfants, elle est plus qu’heureuse de se consacrer à sa famille. Le couple s’est rencontré il y a des années, est descendu dans l’allée peu de temps après et a immédiatement décidé de devenir parents. Le footballeur italien et espagnol ont clairement indiqué qu’ils étaient avec la personne idéale pour former la famille de rêve qu’ils ont maintenant et qui nécessite évidemment du dévouement.

Par exemple, l’influenceuse et le mannequin n’ont pas autant de temps pour ses séances photos ou pour publier des poses suggestives sur Instagram. Bien que dans les dernières heures, elle ait utilisé une photo d’été dans laquelle elle apparaît en bikini pour mettre le feu à Instagram. Avec une coupe basse et montrant sa silhouette, Alice Campello apparaît au premier plan dans une image tombée amoureuse d’amis et d’étrangers.

Près de 200 000 “ j’aime ” ont déjà la publication sur Instagram, où leurs abonnés ont également interagi avec des commentaires et des compliments de toutes sortes. «Mère miaaaaaa», le GAF a également répondu Oriana Sabatini, une paire de Dybala, Coéquipier de Morata à la Juventus. “Tu es très GODDESSAAAAAA !!! », a répondu l’actrice et mannequin vénézuélienne Catherine Fulop.

C’est ce que ressent Alice Campello

Une Alice Campello qui, il y a un an, était sincère sur son mariage avec Morata et sa famille au quotidien avec ses petits: «C’est compliqué avec les enfants parce que j’essaye d’être toujours avec eux. J’ai du mal à laisser mes enfants avec quelqu’un d’autre. Je veux qu’ils apprennent de moi, qu’ils soient avec eux, car j’aime aussi beaucoup ça. Je sais qu’ils prennent beaucoup de temps mais j’en suis ravi. Bien sûr, maintenant c’est un peu plus compliqué de voyager et tout ça.

«Ils m’ont dit que mon corps allait beaucoup changer mais ces choses n’ont jamais compté pour moi. Sur le plan mental, vous changez beaucoup. Vos priorités changent car ce n’est plus seulement vous ou votre mari. Vous avez deux personnes à prendre en charge et je ne peux plus décider car demain je pars en Italie. J’ai déjà deux personnes qui dépendent de moi », Alice Campello a ajouté, rayonnante à sa dernière pose et plus que satisfaite de sa vie de famille. .