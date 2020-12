Barcelone rend visite à Ramón de Carranza pour affronter Cadix dans le match correspondant à la 12e journée de la Ligue de Santander. Tout indique qu’après s’être reposé contre Ferencvaros en Ligue des champions, Leo Messi et Marc-André Ter Stegen reviendront à la formation de Ronald Koeman.

Malgré la bonne performance de Neto lors du match d’une semaine, le but de Barcelone n’a qu’un seul propriétaire et seigneur: Ter Stegen. Devant le gardien allemand Koeman se formera une ligne de quatre défenseurs dans laquelle aucune nouvelle n’est attendue. Sergiño Dest sera sur le côté droit et la voie opposée sera pour Jordi Alba. Dans l’axe de l’arrière, le couple des dernières rencontres: Lenglet et Mingueza.

Devant eux, dans le double pivot, tout revient à la normale. Sergio Busquets et Frenkie de Jong seront les partants et seront responsables de la gestion du match de Barcelone. Un peu en avance sur eux, en tant que meneur de jeu, apparaîtrait Antoine Griezmann, qui propose sa meilleure version depuis plusieurs matchs et a déjà accumulé trois buts lors des trois derniers matchs.

À l’extrême droite sera Leo Messi, qui, comme toujours, se déplacera vers la zone centrale du champ. De l’autre côté se trouve le grand doute de Ronald Koeman. Ousmane Dembélé il a bien joué contre Ferencvaros, Coutinho pause et Pedri Il a été corrigé ces dernières semaines. De là viendra cet équipement qui complète Martin Braithwaite, qui débutera comme le footballeur le plus avancé et, comme Griezmann, arrivera à Carranza sur une lancée après avoir marqué trois buts lors des trois derniers matchs.