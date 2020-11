Barcelone affrontera le Dinamo Kiev dans le match correspondant à la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions dans un affrontement dans lequel ni Leo Messi ni Frenkie de Jong ne seront, qui ont été exclus de l’appel. Piqué, Sergi Roberto et Busquets, blessés, sont les autres victimes sensibles de Ronald Koeman, en plus d’Ansu Fati.

Dans le but ce sera Ter Stegen, qui est revenu à la compétition contre cette même équipe au premier tour et a signé un grand match. Devant le gardien de but allemand, il y aura une ligne de quatre défenseurs dans lesquels Sergiño Dest sera dans la bonne voie et Jordi Alba au contraire. Lenglet mettra le vétéran dans l’axe de l’arrière et le footballeur de la filiale Oscar Mingueza ce sera votre partenaire de combat.

Par devant, Carles Alena, pratiquement sans précédent jusqu’à présent cette saison, et Miralem Pjanic ils agiront dans le double pivot. Devant eux, après avoir ajouté leurs premières minutes contre l’Atlético de Madrid après la blessure, Philippe Coutinho vise à occuper le milieu de terrain de l’équipe formée par Ronald Koeman.

En l’absence de Messi, Ousmane Dembélé, qui a laissé un bon feeling dans le Metropolitan, partira de la droite. Pedri Il continuera dans le onze de départ de Ronald Koeman et tout indique que le canari commencera l’affrontement par le côté gauche. Au bout de l’attaque, Antoine Griezmann aura la responsabilité d’assumer le leadership offensif avant la perte de Leo.