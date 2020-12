Barcelone accueille Eibar au Camp Nou dans le match correspondant à la 16e journée de la Ligue de Santander dans un match où la grande absence sera Leo Messi. Ceux de Ronald Koeman ont besoin de la victoire pour ne pas perdre complètement le combat pour le titre.

Dans le but ce sera Ter Stegen pour éviter les objectifs d’une équipe d’armuriers qui, avant Noël, rendaient la tâche très difficile pour le Real Madrid au stade Ipurua. Devant le gardien de but allemand, il y aura une ligne de quatre défenseurs dans lesquels Sergiño Dest sera sur le côté droit et Junior firpo sur le flanc opposé. Dans l’axe de l’arrière, c’est là qu’il y a le plus de doutes, même s’il est fort probable que Lenglet et Araújo forme comme une paire centrale.

Sergio Busquets et De Jong Ils pourraient être la paire dans le double pivot pour aider à la création du jeu de Barcelone et aussi pour essayer de couper les tentatives d’Eibar. Devant eux, l’un des hommes à la mode de l’équipe culé jouera le rôle de milieu de terrain offensif: Pedri Gonzalez. Le footballeur canarien a brillé lors des derniers matches et est appelé à être l’un des leaders de l’équipe en l’absence de Leo Messi.

Sur le trident offensif, Antoine Griezmann occuperait la position de Leo Messi dans le groupe droit de Barcelone, alors que Philippe Coutinho il aura une autre opportunité sur le côté gauche après plusieurs semaines au cours desquelles il n’a pas performé à un bon niveau. En tant qu’avant-centre Martin Braithwaite Il sera chargé de mettre fin aux chances générées par ses coéquipiers et de rapprocher Barcelone de la victoire contre Eibar.