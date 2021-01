Le retour de Leo Messi sera la principale nouveauté du onze de Ronald Koeman dans le Huesca – Barcelone de la 17e journée de la Ligue de Santander qui se déroule ce dimanche à El Alcoraz. Après leur trébucher face à Eibar, les Catalans sont obligés de décrocher les trois points pour ne pas perdre définitivement le train de la Ligue et s’éloigner des positions de la Ligue des champions.

Après avoir raté le dernier match du championnat avec la permission de Ronald Koeman, Leo Messi venir à la rescousse d’un Barcelone encore en crise. Dans le but de prendre son envol, l’entraîneur néerlandais pourrait revenir à la défense de quatre qui serait composé de Dest, devenu un incontournable à droite, Jordi Alba, qui revient après s’être reposé contre Eibar et un couple de plantes composées de Lenglet et Araújo. Malgré son erreur lors du dernier match, tout indique que l’Uruguayen sera du match.

Il y aura aussi des nouvelles dans le double pivot dans le duel contre Huesca. Les incontestés De Jong Il restera dans le onze et cette fois il sera accompagné de Sergio Busquets, qui était remplaçant au tirage au sort de l’équipe culé contre l’équipe armurière. Pedri, l’une des bonnes nouvelles de la saison à Barcelone, jouera devant les deux.

A côté du canari, à droite se trouvera Leo Messi et à gauche pourrait être Dembélé, qui est revenu avec un but dans le duel contre Eibar. Braithwaite et Griezmann jouerait une position à l’avant. Bien qu’il ne traverse pas son meilleur moment, le Français a plus d’options pour entrer dans le onze d’un Barcelone qui est obligé d’obtenir les trois points lors de sa visite au stade d’une Huesca qui a également besoin des trois points pour quitter le dernière position.

Les onze possibles de Barcelone contre Huesca sont: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Araújo, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Messi, Pedri, Dembélé; et Griezmann ou Braithwaite.