Barcelone est mesurée à Société réelle dans le Nuevo Arcángel de Córdoba pour participer aux demi-finales du Supercoupe d’Espagne. L’équipe culé et le txuri-urdin donnent le coup d’envoi à cette compétition qu’ils complètent Athlétique et Real Madrid, qui jouera l’autre demi-finale.

Quant à la programmation, il dessinera Ronald Koeman à Cordoue, il y aura peu de variantes. L’entraîneur néerlandais cherchera à remporter le premier titre de son époque, encore plus après la Barcelone est resté vierge l’année dernière après plus d’une décennie. Dans l’un des hommes dans lesquels l’équipe de Barcelone placera tous ses espoirs est Ter Stegen, qui défendra l’arc culé.

Devant le gardien de but allemand, il y aura une ligne de quatre défenseurs dans lesquels Sergiño Dest Il sera du côté droit, un poste qu’il est devenu maître et seigneur depuis la blessure de Sergi Roberto. De l’autre côté sera Jordi Alba, tandis que la paire centrale sera formée par Clemente Lenglet et Óscar Mingueza.

Devant eux, prendre la barre et le relais du football barcelonais sera Frenkie de Jong et Sergio Busquets. Le Néerlandais est un habitué et l’international espagnol Miralem Pjanic n’a pas pu concourir pour le poste. Un peu en avance sur eux, l’un des hommes du moment jouera au Can Barça: Pedri. Le canari tentera de fournir des ballons à la ligne la plus avancée et pourra aider son équipe à participer à la Superfinale espagnole qui se jouera à Séville.

Et dans ce trident apparaîtront certains des hommes les plus en forme de Barcelone. Le premier d’entre eux, Leo Messi. L’Argentin sera sur l’aile droite après sa renaissance en 2021, où il compte déjà quatre buts en trois matches. Sur l’autre voie Ousmane Dembélé, qui offre un très bon niveau et tout le monde espère qu’il mettra ses problèmes de blessures derrière lui. Et en tant qu’homme le plus avancé, cherchant à poursuivre sa séquence de buts après son doublé contre Grenade, Antoine Griezmann.