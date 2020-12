Barcelone accueille la Real Sociedad au Camp Nou dans un match hebdomadaire qui se jouera pour faire avancer les matchs qui ne peuvent pas être joués lors de la Super Coupe d’Espagne, prévue en janvier.

Pour tenter de vaincre le leader de la Santander League, Ronald Koeman, il alignera les onze meilleurs possibles avec les joueurs dont il dispose. Ter Stegen il défendra le but du Barça contre l’équipe de Saint-Sébastien et tentera de laisser sa feuille blanche face à Levante. Devant, l’entraîneur néerlandais répétera la défense avec Dest et Jordi Alba sur les côtés et avec Lenglet et Araújo comme une paire centrale.

Par devant, Busquets et De Jong se répète sur le double pivot. Miralem Pjanic n’a pas réussi à convaincre Ronald Koeman et devra continuer à attendre une nouvelle opportunité qu’il ne pourra pas rater s’il veut décrocher un poste. Devant eux, en tant que milieu offensif, il agira Antoine Griezmann.

Le côté gauche serait pour Pedri, qui aurait remporté le match, une fois de plus, à Coutinho. Le canari pourrait également échanger sa position avec Antoine Griezmann, car dans la zone centrale, il a montré qu’il donnait une autre vitesse à l’équipe. Sur l’aile droite ce serait Leo Messi, qui tentera à nouveau de mener son équipe à la victoire et en tant qu’homme le plus avancé, il jouera Martin Braithwaite.