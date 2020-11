Barcelone accueille le Betis au Camp Nou dans le match correspondant à la 9e journée de la Ligue de Santander. Les Catalans arrivent après s’être imposés au Dinamo Kiev lors du choc hebdomadaire de la Ligue des champions et Ronald Koeman pourrait faire une rotation.

Ter Stegen répéterait dans les onze de départ. Le gardien allemand est revenu par la grande porte lors du match de Ligue des champions avec cinq arrêts miraculeux et il lui sera presque impossible de rater un match autrement que par blessure. Devant une ligne de quatre défenses dans lesquelles Lenglet reviendrait à l’axe de l’arrière pour être apparié avec Piquer. Jordi Alba et Sergi Roberto ils seraient sur les côtés.

Par devant, Frenkie de Jong Il reviendra au double pivot après avoir joué comme défenseur central contre le Dynamo Kiev. Le néerlandais vous accompagnera Sergio Busquets, bien qu’il ne soit pas exclu que Miralem Pjanic puisse entrer à sa place. Devant eux, en tant que meneur de jeu, il pourrait répéter Pedri, qui a été exclu de la liste de Luis Enrique mais sera sur celle de l’équipe nationale des moins de 21 ans.

Dans le trident d’attaque, peu de variations. Leo Messi il partira de l’aile droite pour se déplacer vers l’intérieur. De l’autre côté, l’avenir de Barcelone: Ansu Fati. Le footballeur de 18 ans continue d’étonner à chaque match et est devenu indispensable à Ronald Koeman. Au sommet de l’attaque et en tant que footballeur le plus avancé, il sera Antoine Griezmann, qui jusqu’à présent n’a marqué qu’un seul but cette saison.