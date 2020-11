Barcelone reçoit Osasuna au Camp Nou dans le match correspondant à la 11e journée du Ligue de Santander. L’équipe du Barça revient en Ligue après avoir clôturé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et avoir perdu son dernier match – contre l’Atlético de Madrid – en championnat national.

Dans le but de l’équipe culé, il n’y a aucun doute. Ter Stegen Il est indiscutable et défendra le but de Barcelone pour éviter les attaques de l’équipe rouge. Devant le gardien de but allemand, il y aura une ligne de quatre défenseurs dans lesquels Sergiño Dest, buteur contre le Dinamo Kiev, débutera comme partant en raison de la blessure de Sergi Roberto. Dans la voie opposée sera Jordi Alba et en tant que paire centrale, ils agiront Clément Lenglet et Frenkie de Jong. Il n’est pas non plus exclu que Mingueza répète dans le onze et que le Néerlandais avance sa position.

Devant, au milieu de terrain, Ronald Koeman récupère Sergio Busquets, qui pourrait avoir quelques minutes. Retarder la position de Frenkie de Jong pourrait permettre Carles Alena répéter dans le onze de départ après le bon match qu’il a signé en Ukraine. La paire de canterano culé sera Miralem Pjanic, qui n’a pas encore fini de montrer sa meilleure version depuis qu’il était footballeur de Barcelone. Un peu plus à l’avance partira Pedri, au milieu de terrain, dans la position que le canari aime le plus et où il peut montrer tout son potentiel.

Dans la lignée la plus avancée de l’équipe que Ronald Koeman tirera contre Osasuna sera Leo Messi à partir du côté droit. L’Argentin revient au onze après s’être reposé en Ligue des champions et cherchera à améliorer son image après le mauvais match qu’il a signé il y a une semaine au Metropolitan. Le point d’attaque sera pour un Antoine Griezmann qui a de nouveau marqué contre le Dinamo Kiev, alors que sur l’aile gauche, il est l’autre grand doute de Ronald Koeman: Coutinho ou Dembélé.