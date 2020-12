Diego Pablo Simeone ne spécule pas et met toute la viande sur le gril. L’Atlético de Madrid le joue en Autriche contre un Salzbourg motivé, car s’ils gagnent, ils seront au deuxième tour, tout autre résultat classerait les rojiblancos. Par conséquent, le Cholo, Il sort avec tout et parie sur la meilleure formation possible, dirigée par Joao Félix et Luis Suárez à la pointe.

La composition officielle de l’Atlético contre Salzbourg est la suivante: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Koke, Saúl, Llorente, Carrasco; Luis Suárez et Joao Félix.

👥 ALIGNEMENT Avec vous tous, notre entrée 1⃣1⃣ pour le #RBSAtleti !! 👇 🔴⚪ # AúpaAtleti | ⭐ #UCL pic.twitter.com/90Ct0Cwrfy – Atlético de Madrid (@Atleti) 9 décembre 2020

La grande question est de savoir quel sera le système. Sur papier Cela ressemble au 4-4-2 classique, bien que dans les derniers matchs, il ait joué avec un 3-5-2 avec Trippier et Carrasco comme voies et Hermoso formant dans l’axe de l’arrière avec Savic et Felipe, et même en défense, avec un 5-3-2 avec les Belges et les Britanniques occupant les ailes accompagnant les trois centrales . Ce système fonctionne assez bien pour Atleti.

L’équipe rojiblanco doit marquer au Red Bull Arena pour éviter le coup. Pour cela, il aura le mur slovène, Jan Oblak, sous les bâtons. Ahead, a priori, se formera avec une défense de quatre avec Trippier Oui Mario Hermoso sur les côtés emballage Savic Oui Felipe, ce sera dans l’axe de l’arrière. Bien que cela puisse être une défense à trois avec Hermoso accompagnant le Monténégrin et le Brésilien.

Koke Oui Saul ils sont indiscutables au fond. Le capitaine est un élément clé du schéma de Simeone. Cette saison, il joue à un niveau élevé et tout le jeu de l’équipe passe entre ses bottes, donc pour gagner il sera vital que le 6 de sa meilleure version. Carrasco Oui Llorente ils complèteront le centre du terrain, bien que le Belge puisse jouer le rôle d’ailier. Les deux sont également à un bon niveau et sont devenus fondamentaux pour l’équipe matelas.

Au point d’attaque seront les deux grandes armes de cette équipe, Joao Félix Oui Luis Suarez. L’attaquant uruguayen est la principale nouveauté de la formation en ce qui concerne le dernier match de Ligue des champions contre le Bayern, qui ne pouvait pas être là car il a de nouveau été testé positif au coronavirus. Heureusement pour Atleti, le 9e a été négatif et pourrait avoir des minutes dans le match de championnat contre Valladolid. Ce mardi, elle reviendra dans les onze pour former l’un des attaquants les plus meurtriers d’Europe avec Joao Félix, dans le match le plus important de la saison pour l’équipe rojiblanco.