La principale nouveauté en line-up officiel de l’Espagne pour les amis avant Hollande C’est la présence d’Unai Simón dans le onze de départ. Il souligne également que Héctor Bellerín, Asensio, Koke et Morata Ils partent du début. D’un autre côté, Sergio Ramos le match commencera sur le banc, bien qu’il soit normal pour lui de participer au deuxième acte et égaler Buffon en tant qu’acteur européen avec le plus de sélections.

La line-up officiel de l’Espagne pour le duel contre les Pays-Bas est le suivant: Unai Simón; Bellerín, Eric García, Iñigo Martínez, Gayá; Rodri, Koke, Canales; Gerard Moreno, Asensio et Álvaro Morata.

L’équipe espagnole fouille la Johan Cruyff Arena à Amsterdam surmonter les mauvais sentiments de son dernier match en Ukraine et se réconcilier avec le but lors d’un match amical d’élite contre les Pays-Bas, un rival dont on se souvient affectueusement à un mauvais moment après une séquence décevante de quatre matchs sans victoire et contre lesquels il commencera à peaufiner son set-up pour se préparer aux deux matchs décisifs contre la Suisse et Allemagne de la Société des Nations.

Les Pays-Bas examineront l’état de forme des Espagnols dans un match dans lequel Frank De Boer, remplaçant de Ronald Koeman à la tête du combiné ‘oranje’, vous devez trouver votre première victoire après avoir commencé votre voyage avec une défaite et deux nuls. Après avoir battu la Pologne (1-0) et perdu contre l’Italie (0-1) avec l’intérim Dwight Lodeweges, les Pays-Bas ont accueilli l’ancien joueur barcelonais lors du match amical décevant contre le Mexique (0-1). Après cela, deux nuls dans leurs duels de la Ligue des Nations contre la Bosnie (0-0) et l’Italie (1-1) pour se classer troisième du groupe 1 à deux points du leader polonais.