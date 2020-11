Le dernier et décisif jour de la Ligue des Nations apporte une confrontation entre Espagne Oui Allemagne dans lequel les deux puissances s’affronteront pour accéder aux quatre derniers du concours. Aujourd’hui, mardi 17 novembre, à 20:45 heures, se tient au stade de la Cartuja à Séville le Espagne – Allemagne, une «finale» dans laquelle les hommes de Luis Enrique ne valent que gagner pour être présents dans la phase finale du tournoi.

Groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des Nations Il se termine par la deuxième édition de la compétition créée par l’UEFA avec un vrai match entre deux des principaux prétendants à la victoire finale. Les hommes de Joachim Low arrivent en tête avec neuf points, devant La Roja d’un seul. La victoire et le match nul conduiraient les Allemands à jouer les quatre derniers pour le titre contre les vainqueurs des trois groupes restants, tandis que L’Espagne ne peut que gagner.

Espagne Il vient après avoir dilapidé contre l’Ukraine et la Suisse leur avantage obtenu lors des trois premiers matches. Après avoir fait ses débuts avec un nul en Allemagne, l’équipe nationale a battu l’Ukraine et la Suisse, profitant de la crevaison des Teutons contre les Suisses pour prendre le commandement du groupe. Cependant, les deux derniers revers de la compétition conduisent les hommes de Luis Enrique à s’imposer. Sinon, ils seront exclus des demi-finales.

Le principal Les doutes résider dans qui sera sous les bâtons de la objectif Espagnol, après les deux départs d’Unai Simón dans cette pause, l’un d’entre eux dans un match aussi important que celui qui reste à jouer. L’autre réside dans qui essaiera de pallier le manque évident de but ils l’ont montré dans des engagements récents. Après que l’entraîneur asturien ait choisi de ne pas entamer un pur neuf contre les Helvètes, contre l’Allemagne, il a pu opter pour Morata ou Gerard Moreno dès le départ.

Pour sa part, Allemagne arrive invaincu. En fait, ils n’ont perdu aucun match depuis septembre de l’année dernière, face aux Pays-Bas lors du tour de qualification de l’Eurocup. Jusqu’à présent à la Société des Nations, ils ont signé trois nuls et deux victoires, ce qui les place un point au-dessus des huit que compte l’Espagne.

Le match Espagne – Allemagne Il a lieu ce mardi 17 novembre au stade de la Cartuja. La salle sévillane sera chargée d’accueillir le match entre deux des grandes équipes de la scène européenne et mondiale, qui aura lieu à 20h45. Le choc sera vu à la télévision en Le 1, sur le site Web de OKDIARY Il peut être suivi pendant la diffusion en direct, avec des commentaires minute par minute sur ce qui se passe une heure avant le début.

À quelle heure joue Espagne – Allemagne?

Espagne: 17/11/2020 20h45 (19h45 aux îles Canaries).

Argentine: 17/11/2020 15:45.

Mexique: 17/11/2020 13:45.

La Colombie: 17/11/2020 13:45.

Pérou: 17/11/2020 13:45.

Chili: 17/11/2020 14:45.

Venezuela: 17/11/2020 14:45.

Uruguay: 17/11/2020 15:45.

Les anges: 17/11/2020 11:45 heures.

New York: 17/11/2020 14:45.

Où joue l’Espagne – Allemagne?

Stade de la Cartuja (Séville Espagne).

Où est télévisée Espagne – Allemagne?

Espagne: La 1 de TVE.

Mexique: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD.

Argentine: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Sports.

le Portugal: Sport TV LIVE, Match Player, Sport TV3.

Paraguay: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Sports.

Panama: Sky HD.

Royaume-Uni: SKY GO Extra, Sky Sports Football, Sky Go UK, NOW TV.

États Unis: fuboTV, application ESPN, UniMás, TUDN.com, application TUDN, ESPN +, TUDNxtra, Univisión NOW.