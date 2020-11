Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Lundi 2 novembre 2020, p. 4

Le fait d’avoir été récompensé par le National Sports Award (PND) après avoir obtenu un billet historique pour l’équipe féminine mexicaine de softball aux Jeux olympiques de Tokyo représente une grande responsabilité et une opportunité de diffuser cette discipline, a déclaré la frappeuse Stefanía Aradillas.

Ce fut une excellente année pour les Mexicains en softball et baseball, après la passe olympique et la Série mondiale où deux compatriotes ont participé (Julio Urías et Víctor González), il y avait une super ambiance, a-t-il dit.

Ils ont obtenu le billet pour la joute de Tokyo ensemble, mais la nouvelle d’avoir gagné le PND a atteint chacun séparément. Certaines des personnes sélectionnées ont reçu des appels de la Fédération mexicaine de softball, tandis que d’autres l’ont appris par les médias et certaines ont été surprises par les messages de leurs camarades de classe lorsqu’ils étaient en classe.

Nous avons fait l’histoire, nous avons adoré et nous voulons donner plus de surprises. Maintenant, nous sommes très enthousiastes à propos de ce prix, c’est le plus important du pays et cela nous motive vers les Jeux Olympiques, a-t-elle déclaré.

L’équipe féminine de softball a volé la vedette en août 2019 après avoir battu le Canada 2-1 et obtenu pour le Mexique un billet pour les Jeux olympiques dans cette discipline pour la première fois. L’exploit a suffi aux autorités sportives pour les reconnaître avec le PND dans la catégorie générale.

Le frappeur a estimé que malgré les triomphes obtenus, l’un des défis du softball et du baseball au Mexique est le manque de diffusion, il faut les faire connaître un peu plus. Elle était même convaincue que nous pourrions être une centrale électrique avec le bon coup de pouce.

Aradillas a appris le baseball pour la première fois à l’âge de quatre ans, mais en grandissant, elle a dû passer à une discipline similaire car il n’y avait pas d’équipes féminines dans le sport du ballon chaud. Ainsi, il fait partie de l’équipe mexicaine depuis 16 ans.

Il espère que cet effort servira d’incitation aux générations futures. Nous ouvrons définitivement la voie à toutes les femmes qui veulent se consacrer à un sport, à celles qui rêvent d’aller aux Jeux Olympiques, nous voulons être cette référence et nous pensons que si nous pouvions le faire, elles aussi.

Le joueur est convaincu que tous les efforts consentis au cours des décennies précédentes portent leurs fruits. Elle a assuré que 2019 était quand nous avons reçu plus de soutien, ils ont parié sur nous pour obtenir le billet olympique et maintenant ils nous soutiennent pour obtenir la médaille, c’est gratifiant d’avoir cette aide.

Le désir de jouer aux Jeux Olympiques a été reporté en raison de la pandémie de Covid-19. Cependant, Aradillas a affirmé avoir maîtrisé les événements imprévus avec le soutien d’un organe technique multidisciplinaire qui les accompagne. En outre, ils se sont concentrés sur la résistance mentale comme clé du développement de l’équipe.

Quiconque se rend aux Jeux Olympiques est parce qu’il est préparé, talentueux et capable, mais nous croyons que quiconque arrive avec un meilleur état mental fera des choses extraordinaires. Aucune équipe n’est supérieure à nous, nous sommes tous les six très égaux et nous allons travailler sur nos faiblesses, a-t-il déclaré.

Le softball reviendra aux Jeux olympiques après avoir été interdit pendant deux cycles. Outre le Mexique, les pays qui participeront à cette discipline sont l’Australie, le Japon, l’Italie, le Canada et les États-Unis.