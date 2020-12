Alliance athlétique a obtenu la passe tant attendue de la Première Division et avec cela tout un plan est nécessaire pour que le casting de Sullana reste dans la Ligue 1. Jahir Butrón, DT des «churres» le sait, il analyse donc d’éventuels renforts, étant son Frère Leao que j’aimerais ajouter, bien que ce soit peu probable.

«Nous devons voir les besoins de l’équipe et nous prendrons des décisions avec le président. Si je prenais mon frère Leao comme archer? Bien sûr je le prendrais, si c’est le meilleur, mais ce n’est pas la situation », a répondu Jahir en dialogue avec Radio Ovation. En outre, il a déclaré qu’il avait prévu une réunion avec le président du club du nord pour planifier la campagne.

“Je vais avoir une réunion avec le président et, sûrement, nous allons concevoir les choses pour 2021”, a-t-il ajouté, non sans préciser au préalable que “ce sont des tournois différents et, sûrement, nous aurons besoin de renforts, même si je ne pense pas qu’il y en aura beaucoup, compte tenu du fait que nous sommes contre le temps”.

Concernant le titre du Ligue 2, Il a admis se sentir “très heureux pour le titre et maintenant nous devons penser à 2021. Juan Aurich était un rival coriace et sans aucun doute cette impulsion mentale qu’il a obtenue, en raison de la manière dont je me qualifie pour la demi-finale et la finale, a été décisive pour eux dans ce match”. .

Concernant le travail du coach Oropeza dans la commande technique de Alianza Atlético, Butrón Il a dit que «l’enseignant» était un grand soutien dans la campagne, mais j’ai toujours été en charge de l’équipe. Il arrive que, en raison d’un problème bureaucratique, je n’ai pas pu obtenir ma licence Pro ».

Pour le moment, la Fédération péruvienne n’a pas assuré si elle aurait une Ligue 1 et une Ligue 2 décentralisées, alors Butrón a admis ne pas être sûr du début de la pré-saison. «J’ai l’idée de le faire à Piura. Cela a été une année difficile pour nous tous, mais l’idée est qu’elle continue sans problèmes économiques comme jusqu’à présent », a-t-il conclu.

