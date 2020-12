Alliance athlétique a assuré sa présence en finale de la Ligue 2 et luttera pour la promotion dans la catégorie la plus élevée du football péruvien. Le ‘Gale’, pour atteindre ce stade, a dépassé ce mercredi (4-2) Chavelines de sport, dans un match vibrant au stade San Marcos.

Le lien momentané à un a duré jusqu’à 73 ′. Une minute plus tard, Kevin Lugo est apparu et a donné l’avantage à Alliance athlétique. Après cela, l’équipe Sullanense a repris confiance et est allé plus loin, pour ne pas donner à Sport Chavelines une chance de réagir.

Manuel Ganoza (77 ′) et Juan Barreda (80 ′) étaient en charge de fixer les deux autres buts de Alliance athlétiqueou, cela a servi à affronter avec plus de tranquillité le peu qui restait du match. Christian Giménez (89 ′) a mis la remise pour Chavelines.

«Nous avons fait une bonne campagne et maintenant nous sommes à un pas de l’objectif. Nous avons été surpris par le penalty, mais nous avons pu faire avancer le match, il faut maintenant se préparer pour dimanche », a commenté à la fin. Alliance athlétique, Omar Reyes, pour GOLPERU.

Alliance athlétique doit tourner la page et se concentrer sur l’affrontement décisif de dimanche, contre le vainqueur de la clé entre Unión Huaral et Juan Aurich.

