La Ligue 1 de la saison 2020 a pris fin il y a quelques semaines et a quitté le Sporting Cristal en tant que champion. Mais cela a également laissé des questions sur la demande de certains clubs, que la relégation soit éliminée. C’est ce que le président de la Fédération péruvienne de football, Agustin Lozano, et c’était énergique.

«La Fédération ne peut pas briser les bases approuvées depuis le début. Nous ne pourrions jamais faire cela », a déclaré le directeur dans une interview à Fútbol en América.

D’un autre côté, Lozano a laissé entendre qu’il n’y aurait pas de réponse à la demande de Alliance de Lima. «Tous les documents qui arrivent directement au conseil d’administration, de tout club, sont traités en conséquence et tous ceux qui obéissent à une réponse le feront de manière sérieuse et responsable. S’il n’est pas approprié de donner une réponse, nous ne sommes pas obligés de le faire », a-t-il indiqué.

«Nous traitons tous les documents du club de la même manière. Ceux d’entre nous qui ont statutairement l’obligation de répondre, parce que c’est notre compétence, nous le faisons; ceux qui ne le font pas, non », a ajouté Lozano, qui n’a pas exclu ou confirmé sa candidature aux élections de la FPF.

Également, Agustin Lozano a souligné le travail des commissions FPF. “Chacune des institutions a agi avec une grande équité, avec une grande justice, et cela me fait du bien en tant que président de la FPF (…) Les autorités doivent respecter les résultats sportifs et nous devons respecter les décisions des commissions indépendantes”, m’a dit.

Le 19 décembre, on apprit que Alliance de Lima a soumis un document à la FPF pour demander qu’il n’y ait pas de refus. La lettre, promue par le Fonds Bleu et Blanc, SUNAT et les créanciers du travail, a été envoyée par la directrice générale Kattia Bohórquez, qui a exprimé le souhait que toutes les exigences existantes dans les règlements sur les licences soient respectées.

